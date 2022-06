Festa 2 luglio 626-627. Rivediamole

Il libro è arcinoto, frutto di un lavoro intenso di ricerca, che ha tirato fuori l’inedito e l’anima dei tanti momenti della Festa del 2 Luglio, di passate edizioni, che Antonello Di Gennaro, ha selezionato con pazienza e messo insieme in un filo conduttore che sintetizza, in sequenza, la storia del giorno più atteso dai materani. Per quanti l’hanno apprezzata, intendono rivederla o scoprirla non resta che recarsi, a Matera, nella chiesa rupestre di Santa Maria De Armenis. Una sorpresa che Antonello ha incorniciato in sequenza sulle pareti dell’antico sito. Passaparola.



Autore: Antonello Di Gennaro | Editorial and corporate photography

Descrizione: Un reportage fotografico che testimonia, raccontando con il linguaggio iconografico, il valore di quella religiosità popolare che da oltre 630 anni si rinnova e costituisce un grande patrimonio antropologico del popolo materano, che con tenacia e passione difende la propria identità culturale.

Partner: CNA | MIP | PHOTOGRAPHERS | ASS ERGGHIO

Le fotografie sono tratte dal volume “626/627 Matera 2 Luglio“ editato dallo stesso autore disponibile presso le librerie.

www.antonellodigennaro.com



Titolo: Ante | Post 2 luglio

Evento: Fotografia

Data: Dal 25 giugno al 25 luglio 2022

Inaugurazione: 25 giugno 2022 ore 19.00

Luogo: Chiesa rupestre S. Maria de Armenis – Via San Francesco da Paola Vecchio – Matera

40°39′45″N 16°36′39.96″E