Fesc coll…Fa caldo. Nei Sassi d’obbligo la bagnarola e niente sprechi

La bagnarola era di zinco di forma tondeggiante, ovale, pesante e resistente e serviva per fare il bagno in casa, talvolta nei vicinati, all’aperto per la gioia dei bimbi che si divertivano un mondo. Acqua, sapone e una bella ”levigata” materna per una rinfrescata salutare, come riporta l’immagine elaborata con l’intelligenza artificiale di Franco Vitulli, che ha affidato a ”La Gazzetta di Matera” i ricordi del passato. Bagno a turno dal più piccolo al più grande. Naturalmente l’acqua, ormai torbida, non veniva sprecata e serviva spesso a spazzare le chianche del selciato. Capelli, naturalmente, da asciugare al sole in attesa di mangiare qualcosa o della visita del postino. E nel periodo di anteguerra, nonostante l’avvento della radio dell’Eiar anche dal passaggio del banditore ”u’ scettabbonn” che faceva precedere le notizie locali di pubblica utilità dal suono di una trombetta. Consuetudine rimasta in alcuni centri della Basilicata fino ad alcuni lustri fa. Notizie locali, dicevamo.



E tra queste anche la vendita in piazza Ascanio Persio della carne di bassa macelleria, rigorosamente controllata dal veterinario, provenienti da carni di qualità inferiore , scarti o animali macellati per necessità. Prezzo conveniente e serviva al sostentamento delle categorie sociali indigenti. Era una filiera riconosciuta e tracciata. Oggi, a giudicare dalla scoperta di truffe e frodi alimentari di livello internazionale, c’è poco da stare allegri. Nostalgia di galline ruspanti, conigli, maiali cresciuti all’aperto come agnelli e capretti ”latte e pasce”? Certamente.Ricordi della civiltà contadina e dell’uso e consumo famigliare.



