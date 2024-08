Ferrandina ricorda Lisanti il pittore degli extraterrestri

Se n’era andato nel 2023, a 67 anni, facendo parlare di sè per quel mondo di alieni, dischi volanti, pianeti e costellazioni di mondi lontani, che ha riprodotto su tela e che hanno girato per mostre, gallerie, tanto da farne un artista quotato nel mondo dell’arte.E la sua Ferrandina dedica a Tommaso Lisanti una collettiva organizzata dalla Pro Loco , che può essere visitata fino al 17 agosto nel chiostro di San Domenico. Il luogo ideale per incontri ”ravvicinati del terzo tipo” di una dimensione che è accanto a noi. Basta cercarla e disegnarla, come aveva fatto Tommaso Lisanti.



La Pro Loco di Ferrandina omaggia Tommaso Lisanti

con una mostra collettiva di artisti lucani

Un omaggio all’artista ferrandinese che dipingeva alieni e dischi volanti con la sua pittura d’avanguardia e che era entrato anche nelle grazie dello storico gallerista romano Pio Monti. E’ la mostra collettiva, con opere di artisti lucani, organizzata dalla Pro Loco di Ferrandina intitolata “Ricordando Tommaso Lisanti”, allestita fino al 17 agosto nel Chiostro di San Domenico. L’esposizione, con ingresso gratuito è aperta dalle 18 alle 23 ed è giunta alla sua seconda edizione. Tommaso Lisanti nato a Ferrandina nel 1956 e morto il 12 aprile 2023, aveva trascorso gran parte della sua carriera artistica a Roma partecipando nella capitale anche alla Quadriennale del 1986. Gli artisti che partecipano alla collettiva con soggetti che esprimono molteplici filoni artistici sono i seguenti: Pasquale Colle, Sergio Baruzzi, Franco Mestria, Marilena Ferrara, Luciana Ferrara, Enzo Di Stefano, Marco Sisto, Franco Lisanti, Argenzia Centonze, Daniele Altamura, Donatella Pennacchietti, Claudia Calciano, Pietro Matera, Giuseppe Milano, Marisa Milano, Cesaria Pepe, Giovanna Leomanni, Carmela Casiero, Teresa Scalese, Vincenzo Montefinese e Nicola Sciandivasci. In esposizione anche alcune opere realizzate da Tommaso Lisanti. La mostra inaugurata lo scorso 10 agosto rientra nel cartellone degli eventi “Estarte a Ferrandina” a cura dell’Amministrazione Comunale e come già detto è organizzata dalla Pro Loco di Ferrandina presieduta da Rocco Zito che, assieme al consiglio direttivo, ha inteso ricordare la figura di Tommaso Lisanti con un evento artistico di spessore da riproporre annualmente.