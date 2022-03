Per la legalità,sempre. Sopratutto quando nelle piazze abbiamo sentito risuonare, con tanta ipocrisia, le parole ”Onestà, legalità, trasparenza” e invece siamo ai cerchi magici di sempre per violare puntualmente la Costituzione e curare maleodoranti e avvelenati orticelli del potere. I magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, morti in due stragi 30 anni fa, in circostanze sulle quali non sono stati individuati e scoperti tutti i veli delle ricorrenti pagine scure del BelPaese, sono e restano una testimonianza di coerenza per quanti rispettano legalità, democrazia, libertà. Il Comune di Ferrandina ( Matera) , primo in Basilicata, il prossimo 26 marzo, alle 20.30, ne ricorda figura e operato con il lavoro teatrale ” Nel tempo che ci resta. Elegia per Giovanni Falcone e Paolo Borsellino” . Uno spettacolo straordinario, riporta la locandina, per i 30 anni dalla scomparsa di Falcone e Borsellino 1992-2022. L’ingresso, al cineteatro Mimì Bellocchio, è gratuito con inizio alle 20.30. Il testo e la regia sono di Cesr Brie, che reciterà sul palco, con Marco Colombo Bolla, Elena D’Agnolo, Rossella Guidetti, Donato Nubile. La produzione è di Campo Teatrale e Teatro dell’Elfo



dal sito www.campoteatrale.it

Un cantiere abbandonato a Villagrazia, il luogo dal quale partì Paolo Borsellino per andare incontro alla morte. In questo cantiere un uomo fa rotolare per terra delle arance.

Tra le lamiere appaiono 4 figure che il profumo delle arance ha richiamato dalle ombre.

Si chiedono dove sono, qual é la terra in cui si trovano. Si riconoscono.

Sono le anime di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e Agnese Piraino Leto. L’uomo che ha lanciato le arance si presenta. É Tommaso Buscetta, il pentito di mafia. Le anime delle due coppie e del pentito, si raccontano in questo cantiere abbandonato.

Nel tempo che ci resta è frutto di una ricerca di più di due anni sulle figure di Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e Tommaso Buscetta.

Dalle loro biografie emerge la storia della mafia siciliana dal dopoguerra fino agli anni ’90 e la denuncia dell’intreccio tra criminalità organizzata, affari, politica, servizi segreti deviati. Allontanandosi dall’idea di creare un documentario, lo spettacolo e di conseguenza il podcast si presentano piuttosto come un’elegia, un atto d’amore e di gratitudine nei confronti di chi ha dedicato e oggi continua a dedicare la sua vita alla collettività e a una concreta testimonianza di coerenza, etica e giustizia. Il racconto della tragedia che ha segnato le vite dei due magistrati e delle loro famiglie non dimentica i momenti di luce, di gioia, di ironia delle vite di questi eroi: l’amore di Giovanni e Francesca, di Paolo e Agnese; gli scherzi tra i due amici; la serenità della loro infanzia.

NEL TEMPO CHE CI RESTA

testo e regia di César Brie

con César Brie, Marco Colombo Bolla, Elena D’Agnolo, Rossella Guidotti, Donato Nubile

e la partecipazione straordinaria di Elio De Capitani nel ruolo del narratore

la registrazione e il montaggio audio sono di Stefano Colonna

le musiche originali, arrangiate da Matìas Wilson, sono di Pablo Brie

NEL TEMPO CHE CI RESTA è anche uno spettacolo prodotto da Campo Teatrale e dal Teatro dell’Elfo