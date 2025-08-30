“FERMIAMOLI” il nuovo singolo di Uniplux, Andrea Ra e Gianna Chillà (Video)

““FERMIAMOLI” è una canzone, un manifesto, una dichiarazione forte di solidarietà, di denuncia e di opposizione al genocidio in corso a Gaza.” Non solo, questo nuovo singolo di Uniplux, Andrea Ra e Gianna Chillà è “Un progetto dal forte messaggio antisionista e anti-NATO firmato da tre artisti che hanno da sempre preferito la coerenza e l’integrità rispetto all’ubbidienza e all’ipocrisia di un mondo musicale sempre più falso, pavido e allineato in cui, tristemente, la maggior parte degli Artisti preferisce non esporsi ed autocensurarsi per evitare ritorsioni. Non è un caso che sia stato scelto di riproporre e riadattare un vecchio brano dei Gang, scritto da Marino Severini, uno degli esponenti musicali storici più autentici e sinceri, che si è dimostrato fiero di far rivisitare dai tre una sua canzone contro la guerra, dando il permesso di inserire riferimenti espliciti a “Gaza” e al Genocidio.

Fabio Nardelli, in arte Uniplux, storico leader della scena punk-rock dagli anni ’80, torna a far parlare di sé dando vita a questo nuovo progetto musicale frutto di un impegno artistico che unisce denuncia e impegno sociale e che si innesta su un solco di lotte decennali e strenua militanza politica. Attività portate avanti con una coerenza al limite dell’autolesionismo sia con la Musica che con il suo ” altro ” lavoro di Psicologo nel quale, seguendo il magistero di Wilhelm Reich, si è da sempre distinto per le lotte nell’antipsichiatria di Basaglia, e per essersi adoperato per tutelare tossicodipendenti, carcerati e pazienti psichiatrici gravi. Dal 1981 al 1987 ha lavorato come session man con la RCA italiana ,accompagnando diversi artisti dell’epoca e incidendo anche il suo primo vinile come Uniplux “ Chi siamo noi ?” sotto la direzione di Ennio Melis. Al suo fianco, Andrea Ra, bassista, produttore e cantautore rock con oltre 35 anni di carriera e collaborazioni con tantissimi artisti nazionali e internazionali, conosciuto da molti come il “Les Claypool italiano”, è stato premiato nel 2017 al MEI come migliore bassista alternative rock. In questi anni è stato uno dei pochi artisti ad opporsi apertamente alle derive fasciste e tecnocratiche del nuovo Ordine Mondiale. Il suo ultimo album “Urlo Eretico” è stato definito da diversi addetti ai lavori e numerose riviste musicali come un vero e proprio atto di resistenza e impegno civile, contro ogni discriminazione e iniquità generate da quel Fascismo del mercato e del consumo di pasoliniana memoria, tanto da essere insignito in Campidoglio del prestigioso Premio Cartagine 2023. Gianna Chillà, artista dal lungo curriculum, protagonista di tanti progetti musicali, ha all’attivo migliaia di concerti in Francia, Svizzera, Regno Unito, Germania, Belgio, Spagna, Polonia, Austria ed Usa. E’ paradossalmente un’artista più conosciuta e “riconosciuta” all’estero che in Italia.

Da sempre sensibile alle lotte in favore dei diritti civili e contro ogni sopruso, impreziosisce il brano con la sua voce potente e graffiante, marchio di fabbrica di una cantante unica e sempre fuori dagli schemi che meriterebbe, anche nel Proprio Paese, un’attenzione maggiore. “L’arte vissuta come resistenza, libertà, coraggio e partecipazione, soprattutto quando non conviene esporsi ma è giusto farlo. Il resto è mercato.” Uniplux, Andrea Ra, Gianna Chillà . L’uscita su EarOne RADIODATE è avvenuta venerdì 29 agosto. CREDITI: Titolo: FERMIAMOLI (di Marino e Alessandro Severini) ISRC IT8YV2500001

Interpreti: Uniplux, Andrea Ra e Gianna Chillà

Mix e Mastering: Andrea Ra

Videoclip e montaggio: Marco Schiavoni

Ai prompt manager: Luca Schiavoni Prodotto da Fabio Nardelli Uniplux © 2025

