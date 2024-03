Femminismo e lotte. Unitep Matera sostiene impegno e ricerca

E non poteva essere diversamente dopo il rinnovato interesse sul docufilm, curato da Marcella Conese e Manuela Taratufolo, proiettato a Matera agli allievi dell’Università della terza età e della educazione permanente https://giornalemio.it/cinema/proiezione-allunitep-per-la-forza-silenziosa-delle-donne/. E del resto temi, protagoniste, sono sempre di attualità insieme a quelli di una condizione femminile, aldilà della filiera a volte retorica delle pari opportunità, che ha bisogno di pochi ma fatti concreti. L’Unitep – ci ha detto il ”rettore” Costantino Dilillo- non può che raccogliere questa sfida, con il contributo di esperienze delle nostre allieve per riprendere un lavoro di ricerca e anche di militanza, da trasferire alle giovani generazione. C’è ancora tanto da fare. Siamo aperti al contributo per favorire questo percorso”. Sfida aperta e chissà che Marcella e Manuela, due ”M” per Matera e dintorni, non debbano cominciare a lavorare per la seconda puntata, il prosieguo, della ” Forza silenziosa delle donne” che oggi fanno rumore…