Felice Lisanti in italiano, F’lisc L’sont in materano, e in spagnolo Feliz Los santos…dopo aver ritirato presso l’ambasciata di Spagna a Roma, un riconoscimento per l’impegno profuso con l’associazione Energheia- del quale è presidente- nella promozione della cultura spagnola. Un riconoscimento, con tanto di diploma vergato da re Felipe VI di Borbone ( una casata che nel Regno delle Due Sicilie fece cose innovative) con data – ovviamente- pre covid. E vedere Felice,medico veterinario, pronto a esibire un sorriso a tutta dentiera, tirato a lucido in giacca e cravatta, è stato davvero un evento. Quasi quasi, hanno pensato alcuni, lo candidiamo alle prossime comunali, visti i rapporti internazionali avviati con il Premio che si appresta ad aprire anche una sezione per l’Egitto con l’apporto dell’Istituto italiano di Cultura. Ma c’è dell’altro. La mostra sulla Cultura per il 2019 approderà in un catalogo pubblicazione e l’ambasciatore in italiano, che è stato a Matera in altre occasioni, tornerà nella Città dei Sassi. Una conferma che il brand Matera 2019 tira, ma che una manica di ”sciagurati” (è il termine giusto) vorrebbe affogare nella pozza d’acqua torbida delle polemiche e dei calcoli di bottega,facendo mancare risorse finanziarie per andare avanti e procedere alla reimpostazione della sua mission, come era stato annunciato dai soci del consiglio di amministrazione della Fondazione ” Matera- Basilicata 2019” nel dicembre scorso. Contano i fatti ma si continua a tacere finchè il gallo (citazione da Settimana Santa) non canterà e allora vedremo quanti, e perchè hanno tradito un brand di risonanza internazionale, che nessuna borsa o valigia del turismo può imitare o duplicare. Felice Lisanti e i suoi non mollano e lavorano, nel solco di Matera 2019, oltre che al Premio 2022 a corsi di scrittura creativa multilingue. Adelante! In marcia…per una cultura senza confini e piena di energìa.



A tutti gli organi d’informazione.

Si comunica che il Presidente dell’associazione culturale Energheia di Matera, Felice Lisanti, è stato insignito del Titolo Onorifico di Cavaliere di Spagna con la Cruz Oficial de la Orden del Mérito Civil dall’Ambasciatore di Spagna in Italia: Sig. Alfonso Dastis, nel corso di una cerimonia svoltasi presso la Sede dell’Ambasciata di Spagna a Roma lo scorso 17 marzo.

Il riconoscimento conferito al presidente dal Re di Spagna, Felipe IV, si legge nelle motivazioni, “Per il lavoro quotidiano, svolto in questi anni, di promozione della cultura spagnola in Italia”.

Da sottolineare come l’associazione nel corso degli anni abbia intessuto, per il tramite del Premio letterario Energheia sul suolo Iberico, contatti e rapporti con il mondo accademico, artistico ed intellettuale con numerosi rappresentanti della cultura spagnola. Tra le attività promosse ricordiamo: “Il Gotico Mediterraneo” la mostra svoltasi a Matera nel Gennaio 2019 in collaborazione con la Facoltà di Architettura dell’Università di Saragozza; “La Cultura è Capitale” nel settembre 2019 che ha visto la presenza di danzatori, poeti, scrittori e fotografi presenti nella città di Matera.

Da parte dell’associazione un ringraziamento alle massime Autorità ed Istituzioni che hanno creduto nelle nostre attività. Un’onorificenza che gratifica e contribuisce a dare pieno risalto alle manifestazioni sin qui realizzate e che è di impulso a nuove interazioni e connessioni fra le culture.

