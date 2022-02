Sono gli incontri che in una edicola avvengono per caso, di rado, ma che lasciano ben sperare sulla voglia di leggere, appassionarsi per un genere- quello dei fumetti d’epoca- che legano generazioni diverse , per un personaggio come il ranger ” Tex Willer”, e capo delle tribù dei pellirosse Navajos con il nome di ” Aquila della Notte’. E così in una calda mattinata di febbraio incontriamo a Matera, in piazza Vittorio Veneto, presso l’edicola Futura, il signor Armando Gurrado mentre chiede l’ultimo numero, il 736, di Tex ” Le Frecce dei Nemici”. La cosa ci colpisce visto che l’acquirente è un fedele lettore dell’eroe della editrice ” Sergio Bonelli” e della matita di Aurelio Galeppini . ” E’ una passione datata – ci racconta con un largo sorriso il signor Armando. Ho una collezione dal 1970 che ho donato a mio nipote Daniele Armando, di 12 anni, che ha ereditato la passione per Tex. Negli anni ho comprato le diverse edizioni, quando un numero costava 150 lire. Ho le ”strisce”, i libri cartonati , le collane ,finanche un poster ad altezza naturale e le statuine in scala degli eroi”. Allude ai ”pards’ delle avventure texiane come Kit Carson, Kit Willer figlio di Tex e di sua moglie Lilyth, una squaw navajo, e Tiger jack guerriero navajo e fratello di sangue di Tex . E a sfogliare l’ultimo numero i riferimenti e altro ancora sono tutti lì con gli immancabili epiteti ,”satanasso” e ”tizzone d’inferno” , lanciati a cavallo nei confronti dei criminal rincorrendo le loro tracce tra canyons e sierras. E la fantasia e i ricordi non possono che andare all’epica sfida con ”Mephisto” l’episodio che è rimasto nei ricordi del signor Armando e tramandato al giovane nipote. Una passione senza tempo, quella per Tex Willer, passata anche al cinema con una celebre interpretazione dell’attore western Giuliano Gemma ” Tex e il signore degli abissi” del 1985 per la regia di Duccio Tessari.



Quanto alla figura che abbia ispirato Sergio Galeppini a disegnare il celebre ranger texano le ipotesi si sprecano: Cary Cooper, John Wayne, Clint Eastwood, Charlton Heston o altri. Tex è un figlio del West e magari è passato, con la fantasia di Galep, anche nella gravina di Matera, che è simile ai canyon americani. Non ci credete? Per verificarlo non vi resta che cominciare a comprare e a collezionare i numeri di Tex con assiduità e precisione , come la Colt 45 e la carabina winchester del nostro eroe.



