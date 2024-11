Fdi Matera ricorda…quel ”Fuoco” che arse tra il Vate e la Duse.

E per rileggere quelle pagine di passione, tra poesia ed eros, che coinvolsero Gabriele D’Annunzio e l’attrice Eleonora Duse, Matera ospiterà il prossimo 30 ottobre, presso l’Hotel San Domenico, la presentazione del libro del critico letterario Pierfranco Bruni “Con le sue labbra le sugella le sue labbra spiranti. Eleonora Duse” L. Pellegrini editore). Per quanti apprezzano la cultura italiana e hanno visitato i luoghi di elezione dei due grandi protagonisti del Novecento, a cominciare dal ”Vittoriale”, non potranno che presenziare all’evento. L’iniziativa, come riporta il comunicato, è stata promossa dai Dipartimenti provinciale ”Pubblica Istruzione e ”Cultura ed Editoria” di Fratelli d’Italia della provincia di Matera, che ha affrontato i tempi dei collegamenti trasportici dalla Città dei Sassi ai Comuni del comprensorio. Una storia legata all’adozione dei piani provinciali e ai limiti di quello regionale, in relazione ai limiti della gestione delle deleghe e della carenza delle risorse. Un invito, comunque,al presidente Francesco Mancini, a ripiegarsi sul tema.



Matera lì 15 novembre 2024. Si sono riuniti i dipartimenti provinciali “Istruzione” e “Cultura ed editoria” di Fratelli d’Italia della federazione materana. All’ordine del giorno vi erano i seguenti temi:

Trasporto scolastico;

Eventi di carattere culturale programmati.

Sul tema del trasporto scolastico è intervenuta Maria Pina Cosentino, vice – Sindaco di Grottole che ha ribadito la necessità di rivedere il servizio di trasporto scolastico tra Matera e i comuni viciniori. La carenza di linee pomeridiane impedisce agli studenti dei paesi che circondano Matera e che frequentano indirizzi scolastici esistenti solo a Matera di usufruire delle numerose attività pomeridiane intaccando il principio del diritto allo studio. Ha dichiarato Maria Pina Cosentino: « Sono anni che ribadiamo questo concetto. La provincia deve metter mano al piano provinciale dei trasporti e garantire il diritto allo studio a 360 gradi. Oramai tutte le scuole forse lavorano e sono aperte più di pomeriggio che di mattina; in specie alcune scuole come i licei musicali, il liceo sportivo e gli istituti professionali.»



Sul tema degli eventi da organizzare Valeria Gucci, coordinatrice del Dipartimento provinciale “Istruzione”, d’intesa con Leonardo Giordano, coordinatore del Dipartimento provinciale “Cultura ed editoria”, ha proposto di tenere a Matera un evento sui cento anni dalla morte della grandissima attrice Eleonora Duse. I due dipartimenti hanno deliberato di tenere all’Hotel San Domenico, sabato 30 novembre, un evento in cui sarà presentato il libro del critico letterario Pierfranco Bruni (già dirigente del Ministero della Cultura) sul rapporto tra Eleonora Duse e Gabriele D’Annunzio. Si tratta di un testo del quale, da pochi mesi, è uscita la seconda edizione (Pierfranco Bruni, Con le sue labbra le sugella le sue labbra spiranti. Eleonora Duse, L. Pellegrini editore).

Valeria Gucci, referente del Dipartimento provinciale “Istruzione” di FdI, ha dichiarato: «Eleonora Duse, nel primo Novecento, è stata la più grande attrice europea di teatro. Abbiamo voluto ricordare di lei il rapporto con il più grande poeta italiano di inizio Novecento, Gabriele D’Annunzio. Ha voluto collaborare con noi il Dott. Pierfranco Bruni, critico letterario, giornalista culturale e di spettacolo, già stimato dirigente del Ministero della Cultura. Il suo testo sta riscontrando un notevole successo in tutt’Italia con centinaia di affollate presentazioni. Non poteva mancare anche quella a Matera, capitale europea della Cultura 2019.»

