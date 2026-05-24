Fatevene una ragione…è Festa con le Luminarie di stagione

Rieccolo con l’anNunzio di una raccolta di versi, considerazioni, riflessioni, provocazione che accendono le lampadine del quotidiano, passando da quelle del passato a incandescenza a quella di oggi a led, senza dimenticare le fiammelle di candele e dei lumi a petrolio. E Nunzio Festa che continua a mantenere vivi i legami con la natia Pomarico e la terra di adozione di Romagna di luci ne va a cercare tante tra le 100 pagine (allegati compresi, di ”Luminarie di stagioni” lasciando a Plinio Perilli, nella presentazione, il compito di tenere alto il wattaggio di corpi illuminanti, da illuminare o da sostituire. Termini da ”elettrotecnico” che riporta alla memoria quella canzone scanzonata e senza tempo, ”38 luglio” degli Squallor… Erano controcorrente, a corrente alternativa e Nunzio lo è da tempo e chi vuole intendere intenda. Basta leggere…E cominciamo dalla gangrena del Belpaese, quella questione morale, denunciata da Enrico Berlinguer, esplosa durante Tangentopoli con la deflagrazione sui partiti della Prima Repubblica e che ritorna con gli interessi e i dazi durante la gestione sovranista del Belpaese. ” …nani fra affari molto legali (forse perfino troppo) il loro gongolare nell’essere più furbi di qualunque verissimo criminale. Lo scoppio della bolla azionaria che investirà gli ultimi sentimenti ancora inespugnati della milionaria ricostruzione artificiale…” O la borsa o la vita e sorridiamo nell’epoca del forzato ottimismo, che non è quello di Tonino Guerra da Sant’Arcangelo di Romagna, ma è quello dei piccoli lumi (pensieri, progetti ?) come scrive Nunzio ” a giorni accessi vicino allo sconforto: sono stato più morto che vegeto e sano…” Ironia, paradosso? fino a guardare la realtà con quel ” in compenso facciamo tutti i discorsi che si fanno per obiettivi pratici’: tornare in Basilicata (appena possibile)”. E per fare cosa? Scrivere, sognare, una preghiera al patrono San Michele o tentare l’impegno socio politico, magari come assessore alla Cultura ?



Fatto sta, e continuiamo a prendere frasi e parole che ci hanno colpito, con quel ”Provo a fare progetti per il passato dove dire ”è stato un brava persona scriveva anche bene”. Roba da testamentaria con un invito da qua a quando accadrà (stiamo tutti sotto a un cielo, ripete un antico detto popolare) a scrive quella frase sulla tomba o sull’urna cineraria. Lunga vita…e con un brindisi con vini Sangiovese e Aglianico. Il gemellaggio tra terre e comunità ci sta, mettendo da parte l’alienante dimensione social, smartphone, telefonini e via oscurando.E il messaggio lanciato dallo scrittore è di quelli da campagna ”pubblicità progresso” se si vuole evitare il regresso…”Ti devi ricordare che il telefono cellulare ha un lungo filo attaccato a un sentimento smarrito” . Se il governo, e non solo questo a guida sovranista, imponessero a compagnie telefoniche, gestori di motori di ricerca e di pagine e piattaforme social, frasi come queste, come si fa per i pacchetti di sigarette forse, chissà, la dipendenza da sempre connessi che sta de-formando la ”gioventù” subirebbe un sensibile calo. Giriamo la proposta a chi continua a non fare il proprio dovere per il’bene comune”, i giovani che continuano a emigrare anche da quelle regioni vocate all’autonomia differenziata… E ce ”Altro ancora” nei corti di vita quotidiana, vissuta e descritta da Nunzio Festa, che scrive di cuore e di testa senza dimenticare, prima di chiudere, di lanciare ancora uno sguardo alle Luminarie di stagioni. Non costa nulla, per quello l’energia della poesia è fuori bolletta.

