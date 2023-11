Fare teatro a Matera,ma a costi accessibili

A chiederlo al Comune di Matera, in una nota, è una donna appassionata di teatro come Carla Latorre, co-fondatrice di GUTTA e presidente di MetaTeatro APS, contenta per l’annuncio dei lavori di riqualificazione del teatro “Duni” (che dovrebbe essere fruibile nel 2025) ma preoccupata per la indisponibilità di spazi – a costi accessibili- per le piccole realtà ,che hanno un oggettivo limite di risorse. E invita l’ Amministrazione comunale a mettere mano alla ricognizione degli spazi. Cita una richiesta di ”compartecipazione” del Teatro Ludovico Quaroni del borgo La Martella, non ancora consegnato e per il quale – come sentiamo da tempo- si sta predisponendo una ipotesi di gestione. Da parte l’ex cineteatro Kennedy, al rione Cappuccini, (a causa degli arcinoti problemi progettuali ) ci sono realtà con destinazioni d’uso rimaste nel limbo e attualmente inutilizzate come l’ex asilo di piazzetta Garibaldi nel Sasso Barisano ( indicato come sede di una sezione staccata della Polizia Municipale,di servizi di emergenza urgenza sanitari e dei vigili del fuoco), del Palazzo del Casale ( del quale non si sa ancora nulla) e poi, disponibilità permettendo, palestre e aule magne delle scuole. Per provare possono andare bene, ma si tratta di situazioni da verificare sul campo. E allora? Sù il sipario e si lavori insieme, per consentire alla piccole compagnie di esistere e di non dovere interrompere il rapporto con il pubblico.

COMUNICATO STAMPA

Oggi fare Teatro in città, una città che vanta nel suo curriculum il ruolo di “Capitale europea della Cultura”, è un’ardua impresa. Servono contenitori. Contenitori adeguati ed anche economicamente sostenibili. Una produzione teatrale ha dei costi rilevanti che dovrebbero necessariamente gravare sulle tasche degli spettatori. Ma questo renderebbe il Teatro, che già versa in una situazione, ahimé, che possiamo definire “complicata”, inaccessibile ai più.

Per questo accogliamo con immensa gioia la notizia dell’avvio quasi imminente dei lavori di restauro del Teatro Duni, nella speranza che Matera possa finalmente avere quel contenitore degno di essere definito “teatro”. E che sia, perché no, anche uno spazio laboratoriale.

In qualità di presidente di MetaTeatro e cofondatrice di GUTTA srls, rilancio la proposta fatta al tempo della nascita di MetaTeatro di creare spazi che possano godere di una gestione partecipata, in cui tutti gli operatori teatrali possano fruire dei pochi spazi che la città offre. A giugno 2021 MetaTeatro consegnò nelle mani del Sindaco una richiesta di gestione partecipata del Teatro Quaroni. La stessa richiesta si potrebbe estendere per altri spazi, l’importante è che si cominci a lavorare, insieme, verso nuovi percorsi mai battuti prima.



Colgo l’occasione per invitare l’Amministrazione a fare una ricognizione di altri possibili contenitori che possano cambiare la loro destinazione originaria e adeguarsi ad un uso prettamente teatrale.

Matera è una città che non ha bisogno di presentazioni per la sua carriera cinematografica, ma che, d’altro canto, ha grosse lacune dal punto di vista teatrale.

Concludo augurando buon lavoro a chi si impegnerà per la realizzazione e per la restituzione alla città di questo bellissimo Teatro, citando Paolo Grassi: “Il Teatro è un diritto e un dovere per tutti. La città ha bisogno del Teatro. Il Teatro ha bisogno dei cittadini”.

Carla Latorre