Fanelli a Bari per ”Tredici- tutto cominciò in via Laura”

Un numero che porta fortuna,aldilà delle reminiscenze sulla schedina del totocalcio che nella Prima Repubblica tirava fuori, a bordo campo, il milionario di turno. Ma è anche il titolo di un libro che Michele Fanelli, già autore del libro ”Oria fuma, Francavilla guarda” https://giornalemio.it/cultura/e-dopo-carosello-fanelli-racconta-storie-del-suo-paese/ e di un altro lavoro ” Tredici- Tutto cominciò in via Laura” (Schena editore) che sarà presentato a Bari – questa sera- per i lunedì letterari di Ikos. Un ‘assaggio’ , con una serata a tema, c’era stata sull’argomento il 29 dicembre scorso al Tam di Matera. E dopo Bari? Ce lo farà sapere Michele.



Michele Fanelli presenta a Bari il libro “Tredici – Tutto cominciò in Via Laura” (Schena Editore)

COMUNICATO STAMPA

“Tredici – Tutto cominciò in Via Laura”: nuovo appuntamento con i Lunedì letterari dell’IKOS.

BARI – Prosegue la rassegna “Lunedì letterari sulla Terrazza dell’IKOS” con il terzo incontro dedicato al libro di Michele Fanelli. L’evento si terrà lunedì 22 settembre 2025, dalle 19:00 alle 20:30, presso l’Executive Center in Via Giovanni Amendola 162/1, Bari.

L’autore dialogherà con Vito Giordano, giornalista noto per il suo impegno nel sociale e nella cultura, e con Daniela Poggiolini, psicologa, arteterapeuta e presidente dell’Istituto IKOS Ageform.

Il romanzo di Fanelli racconta una vicenda intensa che parte da un episodio di vita quotidiana e si apre a temi universali come amicizia, crescita e legami che segnano l’esistenza. Una storia capace di emozionare e far riflettere, inserendosi nella narrativa contemporanea attenta alla vita delle persone comuni.

I Lunedì letterari rappresentano uno spazio di incontro tra cultura, formazione e dialogo aperto, con l’obiettivo di affrontare temi che parlano alla vita quotidiana dei partecipanti. Ogni appuntamento diventa così un momento di riflessione condivisa, dove la letteratura si trasforma in esperienza viva.

L’iniziativa è promossa dall’Istituto IKOS, accreditato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, con il patrocinio del Rotary Club Bari Alto “Terra dei Peuceti”, dell’Associazione Genitori AGE di Fasano e dell’Istituto Universitario Bona Sforza di Bari.

FANELLI A MATERA IL 29 DICEMBRE 2024

“TREDICI. Tutto cominciò in via Laura” il titolo del nuovo romanzo di Michele Fanelli che verrà presentato a Matera domenica 29 dicembre 2024, nel bookshop TAM, in via Ridola n. 13, alle ore 19.00. Alla presentazione prenderanno parte, oltre all’autore, Angela Schena (Schena Editore), Marinunzia Fanelli, psicologa e psicoterapeuta e Antonio Magariello, dottorando in scienze politiche presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. L’evento è stato organizzato in collaborazione con l’associazione culturale “Amabili Confini” e con Schena Editore.

Nel romanzo “si intrecciano le vicende dell’adolescenza, vissuta in Salento – si legge in una nota diffusa alla stampa – a cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta del Novecento. L’adolescenza è una stagione di vita ricca di avventure e cambiamenti. Nel libro affiorano lo spaccato della peculiare umanità dei protagonisti e degli irripetibili contesti. Emerge ciò che accadeva dentro e che dava ritmo al loro cuore tumultuoso. È quello che facciamo tutti i giorni: cercare nella nostra vita quei momenti che ci hanno dato soddisfazione, felicità.

Tredici è la cifra aritmetica che simboleggia l’ineluttabilità di un drastico cambiamento, processo quest’ultimo che domina la prima fase dell’adolescenza. Età meravigliosa e complessa che per essere ben vissuta merita la fortuna di sognare il Santo propizio associato al tredici della smorfia napoletana. A tredici anni tutto diventa possibile e indimenticabile! E, per mille combinazioni dell’esistere, i molteplici significati di Tredici non trovano agilmente un limite nella vita di ciascuno di noi”.