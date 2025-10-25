Famiglia e figli. Un’altra Italia anche con i matrimoni combinati…

E le riflessioni di Vincenzo Maida che a certi valori crede ancora, con dati e memoria alla mano, sulla durata dei matrimoni di un tempo…dal Ventennio alla Prima Repubblica, prima dell’introduzione delle leggi su divorzio e interruzione della gravidanza, non possono che portare alla precarietà e alle spaccature sociali di oggi. Del resto la famiglia tradizionale ha subito una evoluzione per alcuni, involuzione per altri, e il risultato è riportato dalla cronaca e dalle statistiche. Calo dei matrimoni, aumento delle convivenze, anche per la precarietà del lavoro (altro che 1 milione di assunzioni, che sono per gran parte a tempo determinato o altre forme che non consentono di guardare al futuro) calo delle nascite e via analizzando. Maida ricorda, con un pizzico di nostalgia al passato e agli incentivi che non erano certo le mancetta da Isee del Governo Meloni che sono un elemosina per quanti devono crescere un bimbo…, anche i matrimoni combinati che erano duraturi. E né poteva essere diversamente. Quanto all’amore…era un aspetto secondario. Donne regine del focolare dedite alla famiglia. I contratti andavano rispettati e se dalla dote mancava anche un paio di maglie o sottane l’intesa saltava e si guastava il matrimonio, nonostante le mediazioni di zie, compari e comari. Quanto al decoro…Beh, era un dettaglio. Altro che estetiste. Non c’erano… E poi sotto le coperte chi vuoi che veniva a vedere. Tra moglie e marito non c’erano segreti: visti e piaciuti, per sempre.



Quando anche da noi i matrimoni erano combinati, ma duravano di più!!

La generazione che ha fatto in tempo a vedere gli strascichi del vecchio mondo, rimasto immobile per secoli, entrare come ladri nella notte, nei costumi liquidi del nuovo, potrebbe raccontare molte cose ai giovani di oggi.

Le donne vestivano gonne lunghe fino alle caviglie (u’ fust’) e corpetti che si modellavano in base all’abbondanza dei seni. Il collo restava scoperto anche d’inverno ed esposto alle intemperie climatiche diventava viola scuro e la pelle dura come la pietra.

Molte donne d’estate non portavano le mutande e non era raro vederle, mentre discorrevano con qualche amica o vicina di casa, allargare le gambe e inondare il terreno, l’asfalto era ancora un lusso, di pioggia dorata. Facevano, insomma, la pipì in piedi per strada.

D’inverno, mi chiedevo come facessero a resistere al freddo, protette soltanto da quelle gonne lunghe e vaporose. Scoprii poi che, come gli uomini, sotto i pantaloni, portavano una sorta di pigiama (lë cauzatelë).

D’inverno la doccia era inesistente, nei bagni i più fortunati avevano solo il vaso. Nella migliore delle ipotesi, si lavavano a pezzi, nella peggiore aspettavano l’estate per lavarsi, ma non conoscevano il refrigerio di un bagno completo o della doccia.

Il risultato era che si potevano riconoscere anche ad occhi chiusi dall’odore (sic!) personalizzato che emanavano, chiamarlo profumo sarebbe un eccesso di magnanimità.

In tali condizioni é facile immaginare che i rapporti sessuali si limitavano all’essenziale e l’igiene orale era affidata unicamente a qualche ortaggio o frutto, come il sedano o le mele. Il modesto risultato é facile immaginarlo ed era quindi opportuno tenersi a distanza di sicurezza.

Le estetiste non esistevano e i peli avevano campo libero anche tra le donne. Quelle baffute non erano rare e le più numerose si trovavano a Pisticci. Il paese della “Pacchianella”, le cui origini greche sono stampate sui volti dei residenti. Non era raro incontrare donne anziane con tanto di baffi, pizzetto e basettoni.

Si racconta che agli inizi del ‘900, ai tempi della pubblicazione dell’inchiesta Zanardelli sulla Basilicata, che segui alla visita dell’allora Presidente del Consiglio, l’apposita Commissione si rifiutò di entrare in alcune case nei Sassi di Matera, a causa del tanfo insopportabile che fuoriusciva da esse. Il bagno, infatti, consisteva in una buca superficiale posta dietro al letto e un canaletto portava gli escrementi fuori dalle abitazioni.

Di bambini ne nascevano tanti, ma la mortalità infantile aveva percentuali incredibili. Tanti morivano in tenera età a causa delle infezioni che contraevano proprio a causa delle scarse condizioni igieniche e l’antibiotico era ancora sconosciuto.



I matrimoni non solo era combinati dalle famiglie, ma veniva stilato un vero e proprio contratto con il quale si metteva nero su bianco la dote degli sposi. Oggi si scelgono loro, ma spesso l’unione dura il tempo dei festeggiamenti!

Il motivo è che prima l’obiettivo era la famiglia e la sua unità, oggi è il soddisfacimento delle pulsioni personali che per loro natura non sono stabili.

La casa, per i ceti meno abbienti, cioè la stragrande maggioranza della popolazione, consisteva in una sola stanza a pian terreno, spesso senza finestre.

I nostalgici dei bei tempi andati, li catapulterei per qualche settimana nel vecchio mondo. Sono certo che si ricrederebbero.



VINCENZO MAIDA

CENTRO STUDI JONICO DRUS