Fai…Grafica per le Giornate d’autunno

E l’invito- concetto di fare, sporcarsi le mani, incidere su lastra con tanta pazienza e, soprattutto, con creatività è la maniera giusta per lasciare una impronta ‘’artistica’’ anche per quanti si cimenteranno per la prima volta nei laboratori della Grafica di via Sette Dolori. Da qui sono passati e continuano a farlo artisti celebri, ma anche tanti giovani che dai cinque continenti trovano- sotto la guida dei Maestri Manno e Rizzelli- ispirazione per entrare in quella squadra di ‘’praticanti’’ che da 40 anni e passa si esprime con la grafica. Sabato 12 e domenica 13 ottobre è l’occasione per farlo. Dove? Ma in via Sette Dolori nei rioni Sassi…



Comunicato stampa

E’ iniziato il quarantottesimo anno dell’attività dell’Associazione incisori Grafica di via Sette dolori di Matera nel cui laboratorio sono passati i maggiori artisti, incisori e non (solo per fare alcuni nomi: Maccari, Consagra, Treccani, Calabria, Basaglia, Masi, Guerricchio, Strazza, Assadour, Willburger, Saunier, Hong Yun Joo, Bruno), tantissimi curiosi incisori provenienti da diverse parti del mondo e tantissimi giovani che hanno sperimentato e prodotto con le varie tecniche incisorie opere apprezzate nei vari concorsi a cui hanno partecipato.

La famiglia degli associati col tempo è aumentata e l’attività è sempre più intensa e frenetica soprattutto nei pomeriggi di martedì e giovedì nei cui giorni chiunque può accedere per osservare il procedimento dell’incisione o a sperimentare una delle tante tecniche incisorie, per tutto l’anno scolastico.

Il 12 e 13 ottobre apriamo il laboratorio al pubblico e faremo vedere come si stampa una incisione calcografica e una incisione xilografica. In quei due giorni il FAI di Matera ha posto l’attenzione sulla nostra sede e sulla nostra attività impegnando alcuni studenti del Liceo Artistico di Matera ad illustrare quanto si produce nel nostro laboratorio e soprattutto la nostra storia.

Esporremo nei locali della nostra sede in via Sette dolori 7 e nella sede del Distretto del Mobile Imbottito, sempre in via Sette dolori 12, lavori dei nostri associati, cataloghi della nostra attività e pannelli didattici esplicativi di come nasce un’opera incisa.

Invitiamo quanti più visitatori possibile e soprattutto i materani ai quali abbiamo rivolto da sempre la nostra attenzione per far comprendere il linguaggio dei segni incisi.

Matera, 10 ottobre 2024

Il presidente

Vittorio Manno