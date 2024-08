Facimmo ca je fosse…a Nova Siri Marina

Facciamo che ci fosse… e qui la fantasia spazie dalla collina a Nova Siri Marina ( Matera) in quell’anfiteatro Totò, che è il microcosmo ideale, per spaziare da storie, personaggi, situazioni che attendono di parlare con il cuore in mano a un pubblico, animato da un pizzico di fantasia e creatività Il lavoro teatrale ” Facimmo Ca Je fosse”, scritto e interpretato da Carmine Bianco e Luca Lombardi, sarà rappresentato il 18 agosto alle 21.30, su iniziativa del Gruppo Giano teatro con il Collettivo Agère. I costumi sono di Rosario Martone e le luci di Argioda Sound and Light. ” Abbiamo il piacere- ci scrive Adele Popolo di Gianto Teatro- il debutto di questo spettacolare lavoro del Collettivo Agère” Facimmo ca je fosse”. E’ uno spettacolo costruito,scritto, interpretato e diretto da giovani artisti professionisti che hanno coniugato le loro antiche tradizioni all’arte del teatro contemporaneo”. Naturalmente, non mancate e passate parola…