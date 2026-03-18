Facce da Monte…dei Paschi di Siena. L’ultima fatica di Stefano Bisi

Ha scritto davvero tanto sul Grande Oriente d’Italia che l’arrivo in libreria dell’ultimo libro di Stefano Bisi, con la presentazione del 12 marzo scorso all’Università di Siena, sulla storia della più antica banca cittadina e del Paese, non può che contribuire a ridestare interesse sul ruolo che quell’istituto di credito ha avuto e potrà avere nell’economia italiana. E aldilà del nuovo assetto societario, in evoluzione, di altri aspetti di cronaca giudiziaria del recente passato, conoscere le ” Facce da Monte”- è questo il titolo del libro- che ne hanno segnato fino al 1995 la storia della banca, prima che diventasse una società per azioni, non può che aiutare a conoscere figure che hanno fatto scelte precise per il bene della banca, di soci, imprenditori, cittadini che le hanno dato fiducia.



LA SINOSSI DEL LIBRO

C’è un “prima” e un “dopo” nella storia della banca più antica del mondo. Lo spartiacque è il 14 agosto 1995, il giorno in cui il Monte dei Paschi diventa Società per Azioni, separando per sempre i destini della Banca da quelli della Fondazione. Ma chi erano gli uomini che hanno governato Rocca Salimbeni prima di quella firma storica? In Facce da Monte, Stefano Bisi non ci consegna un arido resoconto finanziario, ma una galleria di ritratti vivi e pulsanti. Attraverso aneddoti personali, ricordi diretti e retroscena inediti, l’autore ci accompagna nelle stanze dei bottoni senesi dal 1977 al 1995. Incontriamo il rigore e l’attivismo di Danilo Verzili, le strategie del “ragazzo del Montone” Giovanni Cresti, le visioni di Carlo Turchi, ragioniere della cooperazione e di Carlo Zini, detto Zorro, e la compostezza del costituzionalista Giovanni Grottanelli de’ Santi. Accompagnato dalle fotografie storiche di Augusto Mattioli, questo libro è un viaggio nella memoria di una “storia italiana”. Un racconto che parte dalle lastre di Siena per spiegare come le ambizioni, le relazioni e le intuizioni di pochi individui abbiano plasmato il destino di un’istituzione secolare. Un testo fondamentale per capire cosa c’era davvero dietro le mura del Monte, prima che tutto cambiasse.

DOVE TROVARLO

È disponibile in libreria e online per Betti Editrice Siena il nuovo libro di Stefano Bisi, Facce da Monte. Una storia italiana dal 1977 al 1995, un volume che riporta al centro della narrazione una delle stagioni più decisive nella storia del Monte dei Paschi di Siena, la banca più antica del mondo.