domenica, 5 Ottobre , 2025
Cultura

Ex voto “Per grazia ricevuta”. Quante storie. Anche da Rionero

Franco Martina
Quadri, foto, biglietti di ringraziamento che descrivono episodi e protagonisti di incidenti, malattie che hanno avuto salva la vita grazie all’intercessione di un Santo o della Madonna. E quanto abbiamo avuto modo di vedere al santuario dell’Incoronata di Foggia è davverto un pezzo di storia, di tante storie, che meritano rispetto e attenzione sugli aspetti religiosi e sociali di quanti hanno sentito il bisogno di ”ringraziare”- perchè credenti- un segno e un intervento insperato, ma sorretto dalla fede. E così tra i tanti episodi, raccolti nelle bacheche, ci ha colpito uno che viene dalla Basilicata, di quasi un secolo fa che viene da Rionero in Vulture ( Potenza). Su un quadro, dipinto dal devoto ” da me stesso” è scritto, è dipinta una scena campestre. E la scritta ”Antonio e Cristina Nigro Per grazia ricevuta ai loro bambini dalla nascita del terremoto 930 e da malattie all’Incoronata” Nel quadro anche i ritratti della Madonna dell’Incoronata. Nel santuario altre curiosità con un lapide che riporta gli illustri visitatori, anche Papi e Santi come San Giovanni da Matera, e un ”raccoglitore” di amuleti che invitano alla fede.

