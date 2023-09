Eva Kant a Matera nella mostra contest di Strane Nuvole

Occhi da tigre, toupet per la folta chioma bionda e l’intuizione giusta per compiere l’ennesima impresa o sfida criminale con l’inseparabile Diabolik e farla in barba all’ispettore Ginko. Eva Kant, in sintesi è questo, e avventura dopo avventura non smette mai di stupire. Ne sanno più di qualcosa quanti si sono cimentati nel contesto su di lei, organizzato a Matera, dall’associazione Strane Nuvole in collaborazione con la editrice Astorina srl. Domenica 1 maggio l’inaugurazione della mostra, che consentirà di apprezzare i lavori su una Eva Kant che si muoverà nei Sassi… Dove ? Come e Perché ? Tavola dopo tavola lo scoprirete, seguendo le avventure di Eva.

La nota di strane nuvole

“Eva Kant a Matera – La mostra”,

inaugurazione mostra collettiva dei finalisti e dei giurati del contest Eva Kant a Matera.

Domenica 1 ottobre, ore 19.30,

presso APS Strane Nuvole – Via Gattini 8,

Matera

Domenica 1 ottobre l’associazione di promozione sociale dedita alla promozione e alla diffusione della cultura del fumetto, Strane Nuvole, inaugurerà la mostra collettiva dei finalisti e dei giurati del contest Eva Kant a Matera, organizzato in collaborazione con Astorina srl.

Durante l’inaugurazione saranno annunciati i vincitori del contest scelti dal direttore generale di Astorina srl Mario Gomboli.

La mostra chiuderà i festeggiamenti dell’associazione Strane Nuvole per i 60 anni di vita editoriale di Eva Kant, noto personaggio creato nel 1963 dalle sorelle Giussani, già creatrici di Diabolik.

“Eva Kant a Matera – La mostra” sarà inaugurata domenica 1 ottobre alle ore 19.30, presso la sede di Strane Nuvole, in via Gattini 8 a Matera e resterà aperta al pubblico con ingresso libero e gratuito dal mercoledì al sabato, dalle 18.00 alle 20.00 fino al 14 ottobre.

Diabolik/Eva Kant©Astorina srl

