Eva e la minestra del paradiso sul palco del ” Guerrieri”

Due righe domenicali dell’amico Gianni Pagano, che da un po’ di tempo è impegnato in attività che riguardano la tutela e la cultura del territorio come Slow Food per esempio, per annunciare uno spettacolo teatrale della nota poetessa Antonella Pagano, autrice di iniziative culturali interessanti e originali. E a scorrere la locandina e il titolo dello spettacolo in programma il 20 gennaio, al cine teatro Guerrieri, ci è venuto in mente il titolo di un libro che Antonella ha scritto lo scorso anno . Lo spettacolo ”Eva e la minestra del paradiso” è il tema, ma anche il piatto, o il menù, se preferite che viene dalle pagine di quel lavoro. E così, come riporta la locandina, Antonella Pagano ,è Paolina oltre che essere autrice dello spettacolo, Carla Latorre è la sacerdotessa, Giuseppe Ranoia è capocomico, Antonio Contangelo è il demiurgo. Daniela Brandi si esibirà al pianoforte e i Locantori ai tamburi. La danza è affidata ai ballerini di Matera Tango. Il programma prevede la partecipazione straordinaria dei maestri Loredana Paolicelli al pianoforte in ‘Farsi nuovi’ e Maria Maddalena Notarstefano , soprano, in ” Amar la vita è follia”. E ora al botteghino…



LA BREVE SINOSSI DEL LIBRO DI ANTONELLA PAGANO

La prima parte è un vero e proprio romanzo breve che descrive un pasto, completo di antiche ricette, raccontato con leggerezza e cura estetica della parola. Le ricette storiche sono proposte in salsa poetica e didattica con sceneggiatura da palcoscenico. Come una pièce teatrale in cui si muovono i protagonisti. Perché Eva? Eva è la conoscenza, Eva è il rischio, il tentativo di sbagliare. Eva sa che il dolore, come ogni lutto, va attraversato. Eva sa che la sofferenza va nel profondo e che soffrire per qualcuno è anche redimersi. Adamo senza Eva cosa avrebbe fatto?