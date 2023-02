Estemporanea pittura “Premio Carlo Levi’’ ad Aliano il 26 maggio

 C’è il regolamento, che pubblichiamo di seguito, è una traccia precisa per gli studenti che il 26 maggio 2023 saranno ad Aliano ( Matera) alla XXXVI Edizione di Estemporanea Interregionale di Pittura “Premio Carlo Levi’’. Due le sezioni in programma “PAESAGGIO REALE: il paesaggio di Aliano, visto attraverso gli occhi di Carlo LevI: come lavoro singolo su tela;

e quella di “MURALES NEL CENTRO STORICO ISPIRATI AL “CRISTO SI E’ FERMATO A EBOLI” di CARLO LEVI. Ragazzi ora tocca a voi. Buon lavoro!

Aliano, 22.02.2023

XXXVI EDIZIONE

ESTEMPORANEA INTERREGIONALE DI PITTURA

“PREMIO CARLO LEVI”

Aliano, 26 Maggio 2023

REGOLAMENTO

Art.1: Il Circolo Culturale “N. Panevino” con la Pro-Loco Aliano organizza per Venerdì 26 maggio 2023 la XXXVI Edizione di Estemporanea Interregionale di Pittura “Premio Carlo Levi”;

Art.2: L’Estemporanea verte sul tema “da Eboli ad Aliano e…”; tecnica libera con riferimento alla tematica leviana;

Art.3: La manifestazione artistica è riservata agli studenti delle classi terminali e precisamente del IV° e V° anno degli Istituti, delle Scuole d’arte e di Istruzione Superiore di Basilicata, Puglia, Calabria e Campania, ecc…;

Art.4: Al concorso possono partecipare anche liberi artisti e professionisti;

Art.5: La manifestazione comprende 2 sezioni:

 SEZIONE PAESAGGIO REALE: il paesaggio di Aliano, visto attraverso gli occhi di Carlo LevI: come lavoro singolo su tela;

 SEZIONE MURALES NEL CENTRO STORICO ISPIRATI AL “CRISTO SI E’ FERMATO A EBOLI” di CARLO LEVI: Come lavoro di gruppo dell’istituto: progetto concordato con l’organizzazione del premio almeno 15 giorni prima della manifestazione;

Art.6: L’adesione, senza quota, deve pervenire alla Segreteria del Premio entro il 31 marzo 2023 a mezzo Posta elettronica:

dilengepietro@gmail.com – circoloculturalepanevino@gmail.com ;

Art.7: I partecipanti dovranno presentarsi il 26 maggio 2023, con inizio dalle ore 8.30, presso la sede del Circolo Culturale “N. Panevino” e della Pro-Loco Aliano in Via Roma, N.20, per ritirare solo la tela che verrà fornita gratis dall’Organizzazione del Premio; mentre l’altro materiale occorrente per i Murales( colori), al 50%, verrà pagato dall’organizzazione dietro presentazione fattura/ricevuta pagata;

Art.8: Agli Istituti interessati si chiede la cortesia di ritoccare i murales realizzati nelle edizioni precedenti per una lunga conservazione; l’organizzazione rimborserà al 50% la spesa documentata dei colori;

Art.9: I lavori dovranno essere consegnati alle ore 16.00 dello stesso giorno presso L’Auditorium Comunale alle spalle dell’anfiteatro. dove avrà luogo la cerimonia di premiazione a partire dalle ore 18.00;

Art,10: la Giuria, formata da 1 rappresentante dell’Organizzazione del Premio e dai professori di ogni istituto, valuterà i lavori e aggiudicherà un primo e secondo premio a due alunni di ogni istituto; il giudizio è insindacabile;

Art.11: per la “sezione paesaggio reale” (lavori su tela) al primo classificato verrà consegnata una litografia di Carlo Levi del 1974, raffigurante la tipica famiglia contadina lucana, con una coppa; al secondo di verrà consegnata una coppa;

Art.12: Ogni Istituto partecipante riceverà una litografia di Carlo Levi del 1974, raffigurante la tipica famiglia contadina Lucana, ed n.1 coppa : verrà consegnata a tutti i partecipanti un attestato;

Art.13: Tutte le opere del concorso in tela, indistintamente, resteranno all’Organizzazione;

Art.14: La partecipazione all’Estemporanea comporta l’incondizionata accettazione del Regolamento;

Art.15: Ai partecipanti verrà offerta la colazione a sacco sul posto di lavoro dalle ore 12.00.

IL presidente

(sac. Pietro Dilenge)

Per informazioni ed adesioni rivolgersi a:

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA XXXVI EDIZIONE

ESTEMPORANEA INTERREGIONALE DI PITTURA

“PREMIO CARLO LEVI”

Via Stella,65- 75010 ALIANO (MT), Tel./fax: 0835/568074 Cell. 329/9636664

E-mail: dilengepietro@gmail.com – circoloculturalepanevino@gmail.com