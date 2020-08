Il virus a corona, quest’anno ci ha messo lo zampino, anzi lo zampone….nella programmazione dei Premi ”Carlo Levi” di Pittura e Letterario, tanto da far rinviare tutto in autunno. Per l’Estemporanea di pittura, giunta alla XXXIV edizione, concorso limitato a una sola sezione : quella dei murales. Don Pierino Di Lenge e quanti con lui ( Amministrazione comunale, Pro Loco, Circolo Pane e Vino, Parco Letterario, cittadini e appassionati della cultura leviana) sono una formidabile macchina organizzativa che continua a guardare oltre il fossato…del bersagliere. E quanto visto con lo sforzo comune per Aliano capitale italiana della cultura dell’ultima edizione fa ben sperare perchè cultura, turismo, ambiente e buona tavola tornino a essere il punto di forza dell’offerta turistica locale. Ma veniamo all’Estemporane. E’ stata fissata per il 15 ottobre, soprattutto a livello di studenti degli istituti e Licei artistici di Salerno, Eboli, Potenza, Matera, Nocera, Teggiano. Essa servirà per celebrare 3 anniversari famosi leviani: 85° dal suo confino in Basilicata(1935-36), 75° dalla pubblicazione del “Cristo” a Firenze 1945 a Firenze e 45 dalla sua morte a Roma nel 1975..

ESTEMPORANEA DI PITTURA

XXXIV EDIZIONE ESTEMPORANEA INTERREGIONALE DI PITTURA “PREMIO CARLO LEVI”

Aliano, ottobre 2020

