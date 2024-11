Esce il remix di “Because The Night” ad opera di ADRIAN e DJ RAMEZZ (Il videoclip)

Adrian, artista del sud della Francia, già presente nel panorama musicale internazionale, debutta nel Belpaese con il suo nuovo singolo “Because The Night”, un remix fresco e accattivante del capolavoro del 1978 scritto da Bruce Springsteen e reso celebre dalla leggendaria sacerdotessa del rock Patti Smith, realizzato in collaborazione con DJ Ramezz. Adrian fa rivivere uno dei pezzi più iconici della storia della musica rock, riportandolo alla ribalta in una veste tutta nuova. Infatti “Because The Night“, già riscoperto nel 1993 dai 10,000 Maniacs, “oggi -si specifica- torna in tre versioni, l’Extendend Version, la Radio Edit in stile Eurodance ed una specialissima Italo Disco version realizzata esclusivamente per i club ed il pubblico italiano. Tre differenti abiti cuciti ad hoc su un pezzo immortale, tre adattamenti capaci di unire il passato con le nuove tendenze musicali. Il messaggio resta quello imperituro dell’originale: la notte come spazio in cui le emozioni e i desideri prendono vita, creando una dimensione sospesa che il giorno non riesce a toccare.” «Con questo remix – afferma Adrian – ho voluto creare qualcosa che rimanesse fedele allo spirito originale, ma che al contempo potesse parlare alla generazione attuale.» Questo il videoclip ufficiale:

Biografia: Adrian, artista originario del sud della Francia, ha sempre vissuto immerso nella musica, in particolare nella Dance Music che ha caratterizzato gli anni ’90. Inizialmente manager di artisti, ha deciso di seguire la sua passione e intraprendere un percorso da cantante e produttore, dando vita ad una carriera che lo vede oggi protagonista della scena internazionale. Nel 2022, durante un soggiorno a Montreux, in Svizzera, Adrian ha scoperto lo studio The Hana Road, dove ha collaborato con Andy Platon e Artemy Shulgin per creare i suoi primi tre singoli: “All Night Long”, “Stranger (Your Love)” e “Go & Go”, brani che continuano a risuonare sulle frequenze di numerose radio. Nel 2023, Adrian ha incontrato la Driving Wheel Records, etichetta inglese con cui ha pubblicato tre versioni del celebre brano “Summer is Crazy”, remixate da Rinaldo Montezz, DJ Sansi e DJ Ramezz. Quest’ultimo incontro si è rivelato particolarmente significativo, portando alla creazione di nuovi progetti di successo. Nel gennaio 2024, Adrian e DJ Ramezz hanno pubblicato una nuova cover di “Run to Me”, in due versioni: Italo Disco ed Eurodance, raccogliendo risultati straordinari. Con “Run to Me”, Adrian ha totalizzato oltre 9.000 passaggi radiofonici in 90 paesi, più di 600.000 visualizzazioni su YouTube, e l’inserimento in oltre 1.200 playlist su Spotify. Il successo è stato replicato con la cover di “Don’t You Want Me”, che ha registrato oltre 6.000 passaggi radiofonici e 400.000 visualizzazioni su YouTube. Nell’autunno 2024, Adrian e DJ Ramezz conquistano nuovamente le classifiche con la cover di “Because The Night”, il capolavoro senza tempo scritto da Bruce Springsteen e reso iconico dalla sacerdotessa del rock Patti Smith, proposta in tre versioni: Radio Edit Eurodance, Extended Version e Italo Disco. Il percorso di Adrian è un viaggio attraverso le sonorità degli anni ’90, reinterpretate con un tocco moderno, in grado di conquistare sia i nostalgici che le nuove generazioni. Con una forte passione per la musica e un’attenzione particolare alla qualità delle sue produzioni, Adrian continua ad evolversi, spingendosi sempre oltre i confini della Dance Music e unendo generazioni e stili in tutto il mondo.