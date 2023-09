Eroe e “servo di Dio” iniziative per la memoria di Salvo D’Acquisto

Le immagini dei giorni scorsi a piazza San Pietro, di Papa Francesco che ha incontrato i Carabinieri, in occasione dell’80° anniversario del sacrificio del Vicebrigadiere, Medaglia d’Oro al Valor Militare, Salvo D’Acquisto,e le parole pronunciate dal Santo Padre per quell’esempio di eroismo, hanno confermato quel naturale senso del dovere che gli uomini dell’Arma hanno verso le popolazioni. E non importa se non sono in servizio: intervengono, aiutano a prezzo della propria vita, come è capitato in tanti episodi di cronaca. C’è una fede…che motiva chi indossa quella divisa da oltre due secoli, intrisa di alto senso del dovere e di altruismo, d’esempio per i tanti giovani che prestano servizio e per quelli che li vedono in strada, a garantire la sicurezza altrui. Per Salvo D’Acquisto, la cui storia è arcinota, c’è un percorso – che in tanti auspicano di Santità- seguito dall’Arma, dalla Chiesa e dalle nostre parti dal professor Francesco Lisanti, che presiede un comitato impegnato a valorizzarne la memoria. Scuola e comunità sono destinatari delle iniziative, che saranno rese note nelle prossime settimane.



Salvo D’Acquisto.

“…Lasciatevi animare dalla passione per il bene…”.Lo ha detto Papa Francesco ai sottoufficiali e carabinieri presenti in piazza S. Pietro, in occasione dell’ottantesimo anniversario del sacrificio di S.D’Acquisto. La ricorrenza s’incastona tra altri momenti commemorativi, non ultimo quello del 21 settembre con cui la Comunità materana ha reso omaggio ai suoi martiri, onorandone la memoria e traendone il monito per difendere la libertà acquisita, anche grazie al loro sacrificio. Sacrificio fu quello di Salvo D’acquisto che, come scrive la scrittrice Rita Pomponio, scelse di assumersi la responsabilità di un presunto atto di sabotaggio, da lui non commesso, contro alcuni soldati tedeschi, dando la propria vita in cambio di 21 ostaggi condannati a morte. La scrittrice e biografia della famiglia D’Acquisto evidenzia l’innato senso di responsabilità e tanti altri gesti d’altruismo compiuti dall’Eroe, spesso a scapito della propria incolumità. I compagni d’arma lo stimavano proprio per la disponibilità verso tutti, per il conforto che sapeva dare, elevando gli spiriti con la parola di fede. Eroe non si nasce. Tutti possono diventare eroi. La via è una sola: restare coerenti agl’ideali abbracciati e viverli fino in fondo. Il martire di Palidoro praticò un valore che è compendio di tutti gli altri: il martirio. Un martirio che non giunse per una scelta improvvisa, ma risultò frutto di un lungo e quotidiano processo che rese possibile l’ immolazione finale. Sarà programmata dal comitato presieduto dal prof. Francesco Lisanti, una serie d’iniziative, coinvolgendo il mondo della Scuola, per onorare la memoria di Salvo D’Acquisto. Medaglia d’Oro al valor militare, Eroe Nazionale, Servo di Dio.