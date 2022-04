L’accostamento, almeno ideale e per certi aspetti anche nei tratti somatici…, ci sta tutto. Ambedue portano il nome di Erasmo, ma appartengono a epoche ed esperienze diverse. La foto scattata qualche anno fa alla National Gallery di Londra,che ci ha ispirato per scrivere alcune riflessioni, ritrae il nostro dottore Erasmo Bitetti e nel ritratto Erasmo da Rotterdam, teologo, umanista, filoso e saggista olandese vissuto tra la seconda metà del 1400 e la prima del 1500. Fu il maggiore esponente del movimento dell’Umanesimo cristiano. Erasmo, Erasmus, è uno pseudonimo, visto che il suo vero nome era Desiderius Erasmus Roterodamus. Ad accomunare i due ”Erasmo” e il vivo ‘desiderius’ di impegnarsi, ricercare,essere solidali nel solco della cristianità. L’illustre predecessore scrisse e viaggiò tantissimo ed è ricordato per il celebre ” Elogio della follia”. Per quanti vogliano approfondire c’è l’imbarazzo della scelta. Quanto al nostro Erasmo da Matera , si distingue per pazienza, disponibilità, altruismo e umiltà in tutto quello che fa, nella vita di tutti i giorni, nella professione e nel prezioso ruolo di comunicare l’attività dell’Arcidiocesi di Matera -Irsina. Attendiamo, quando avrà tempo, una pubblicazione a quattro a mani…L’illustre predecessore, Erasmus, dal quadro della National Gallery, realizzato da Hans Holbein il giovane, approva.