Il restauro dell’antico edificio di Piazza Pascoli, dove i turisti scaricano a raffica centinaia di click per un souvenir dalla Città dei Sassi, ha contribuito a evidenziare in maniera più marcata rispetto al passato, i contorni delle lettere marmoree(rimosse dopo la caduta del regime) che segnavano gli anni rigorosamente a ”numeri romani” del Ventennio. Era l’anno XIV dell’era fascista: il 1936 .



E proprio quell’anno, era il 28 agosto, il ”Duce”, Benito Mussolini, era a Matera e si affacciava – come riporta la foto dell’archivio dell’Istituto Luce- dal balcone del Palazzo del Governo. La data è rimasta, come pure ricordi e commenti di taglio diverso, ovviamente, su quel periodo di storia del BelPaese che ha lasciato in città tanti edifici della architettura del Ventennio. Meriterebbero, come abbiamo scritto in passato, un itinerario turistico culturale dedicato https://giornalemio.it/ambiente/in-tour-nella-matera-del-ventennio/ E del resto altrove si fa.