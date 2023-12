Era il 1968. Festa della matricola in trasferta a Ginosa.

Si..la rivoluzione, come dimostrò la stagione del Fontanino e dintorni si faceva anche in piazza, una volta l’anno, solitamente in primavera, improntata alla più pazza goliardia. Con gli studenti in avanti con gli esami,dalla feluca multicolore, pronti a percorrere le vie del centro, tra canti e risate, e a ”liberare” gli studenti delle medie superiori …potenzialmente, prossime matricole in Ateneo. E così anche a Matera e dintorni, pronti a porgere con insistenza la feluca- il caratteristico cappello a punta di colore diverso a seconda della facoltà- per chiedere un obolo agli automobilisti per la ”festa della matricola” che finiva con una ricca tavolata, tra brindisi e scherzi. E alcuni di loro, come mostra la foto in bianco e nero di Aldo Montemurro il cognome più diffuso a Matera, proprio nel 1968- come riportato sul retro delle foto- tennero la festa in trasferta, nella vicina Ginosa (Taranto). Con Aldo, che non ha mai perso la passione per la goliardia, sua moglie ginosina Rosa Pistone, uno spilungone con barba che stentiamo a riconoscere nel corpulento (oggi) professor Nicola Frangione, e con lui tra dialetto materano, lingua italiana e inglese, l’altro professore Angelo Minieri, il commercialista Salvatore Caserta e una miriade di ragazze: Lina Sangiorgio, Rosa Rotunno, Francesca Divito, Carmela Nelli, Rosa Ditinco. Nella festa venne coinvolto anche il commissario prefettizio Achille Fabrizio.



A tavola tutto quello che poteva arrivare formaggi, salumi, parmigiana, pollo arrosto, spaghettata , vino e l’immancabile discorso finale tra battute e brindisi. Coinvolti anche la banda di paese e il custode del campo sportivo, per una partita a suon di goal con il pallottoliere e l’immancabile secchio di acqua gelata, per rimediare ai pestoni di una gara finchè c’era fiato. Del resto, quel giorno, gli universitari si prendevano la chiave della città …Sul come andò vale il commento secco e con un largo sorriso di Aldo: ” Bei tempi, quante ne combinammo…” A tutti una laurea da ”goliardi matricolati”. Meritata sul campo, anzi in strada. Naturalmente Aldo disposto a una rimpatriata anche per i ‘’fuoricorso’’ e per quelli che si riconosceranno nelle foto in bianco nero. Era il 1968…