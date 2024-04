Era il 1944… Matera e la Polonia con tanti ricordi nella mostra di Ambrico

Ricordi in bianco e nero, legati a quanto accadde a Matera dopo la Liberazione dai nazifascisti quel 21 settembre 1943, con l’arrivo nella Città dei Sassi delle scuole dei militari dell’esercito polacco del 2° corpo d’Armata. A ricordarcelo Francesco Ambrico e la mostra tematica https://giornalemio.it/cultura/quando-i-militari-polacchi-aprirono-le-scuole-a-matera/ allestita presso lo studio Arti visive di via delle Beccherie. Tanto interesse anche dai cittadini della patria di Papa Wojtyla, che hanno scoperto una pagina di 80 anni fa e lasciato un commento sul registro dei visitatori.



Foto dalle sedi delle scuole, dai Sassi, dal piazzale del Castello e con i bambini che si facevano avanti per un piatto di minestra, dolci o un sorriso, ricambiato. Ma c’è una storia che ci ha colpito, guardando la corposa biblioteca di libri sulla presenza polacca in Italia, raccontataci da Francesco Ambrico che si è meritato sul campo la doppia cittadinanza per gli studi fatti in Italia e all’estero sulla presenza dei militari di Varsavia a Matera. Ed è quella della mascotte di quell’Armata. Si tratta dell’orso Wojtek che è stata la mascotte per tutta la campagna d’Italia della compagnia trasporti dove Wojciech Narebsky ha operato,quell’ufficiale che coordinò a Matera le scuole. Su quel plantigrado ci sono una corposa pubblicistica e tanti monumenti.



“Nel 2015 a Imola – ricorda Francesco Ambrico-fu inaugurata la statua all’orso,che lo raffigura da cucciolo, nel Parco dedicato al generale Anders. In quella occasione Narebsky e alla presenza dei reduci ci fu una scena commovente, perchè l’ex ufficiale pose sulla testa del benemerito Orso il suo basco da combattente e scoppiò in lacrime. Fu una cosa toccante per lui e bella per noi . Si commosse. Il destino volle che dopo la guerra l’Orso fu portato nello zoo di Edimburgo e lì morì. Lui era considerato un soldato, con tanto di numero di matricola. Narebski mi raccontò che durante i sanguinosi combattimenti di MonteCassino gli autieri della sua compagnia di rifornimento delle artiglierie polacche facevano a gara, per portarselo accanto durante i viaggi. L’orso era considerato un porta fortuna e quando Narebski venne arruolato in quella Compagnia il superiore, un capitano, gli diceva qui che li c’era abbiamo un altro Voitek , specificando che l’orso sarebbe stato il ”grande” Wojtek e il soldato il ”piccolo” Vojtek ”.



Ricordi e tanti spunti dalle magnifiche fotografie esposte, di proprietà di Francesco Ambrico, e provenienti dal museo da Museo Wladisalw Sikorski di Londra, dedicato alla ricerca sulla Polonia durante la seconda guerra mondiale e sulla diaspora polacca. Un rapporto che con il ricercatore locale continua.

“Dopo questa mostra – precisa Ambrico, abituato a pianificare con pazienza, umiltà e competenza il lavoro di ricercare- cercherò altre foto, dopo quelle che mio padre Mario ritirò dal Museo Sikorsky di Londra. Sappiamo dalla documentazione fotocopiata e catalogata che ci sono altre foto e filmati . E una conferma viene da uno scatto in bianco e nero allo stadio di calcio e atletica del rione Piccianello, dove c’è un operatore con il cavalletto. L’amico Mino Di Pede sta effettuando lavori di ristrutturazione al villino Gattini, dove risulterebbero altre foto , perchè quel sito fu adibito a scuola di specializzazione del Genio per gli sminatori e gli addetti al mimetismo. Ne sapremo di più nei prossimi giorni. E da quanto riusciremo ad acquisire potremo lavorare a una pubblicazione, viste anche le richieste di quanti hanno apprezzato la mostra”.



Nel 2015 l’ex sindaco Raffaello De Ruggieri, in occasione delle celebrazioni sulla presenza dell’esercito polacco, aveva annunciato uno spazio dedicato a quella pagina di storia cittadina a Palazzo Malvinni Malvezzi. Auspicabile che si faccia, ma finora la storia sul 21 settembre, non è andata oltre le celebrazioni di rito e a quanto ha fatto l’Anpi,con Cgil, Comune, Università e scuole sul tema “ ”L’ottantesimo della Resistenza, il lungo cammino della Costituzione. 21 settembre 1943/2023 – 80° anniversario dell’insurrezione di Matera”. La mostra allestita allo Studio Arti Visive, che può essere visitata fino al 5maggio 2024 , è un invito a continuare per gli spunti di ricerca e di consolidamento della memoria che offre.

E ci sono aneddoti anche asulla presenza dei soldati polacchi. Francesco Ambrico ne ricorda alcuni e apprezza quanti hanno raggiunto o superato le ”quattro ventine” ( gli 80 anni in materano) e ricordano la presenza dei soldati, la loro umanità, con esperienze dirette o ereditate da genitori e parenti. E alcuni portano anche cognomi polacchi. C’è spazio per il racconto di Vincenzo Morelli, che è tanta parte della generazione dell’Emporio omonimo noto come di ” Michele La Stoppa, in via delle Beccherie. Il signor Vincenzo ebbe l’incarico di uniformare con un ”verde militare” gli elmetti dei soldati, che erano di colori diversi perchè provenienti da campagne d’Africa o specializzazioni differenti.



” Il giovane Vincenzo – racconta Ambrico- accettò quell’incarico e venne ricompensato. Non finì lì perchè il generale Władysław Anders, protagonista della liberazione d’Italia, doveva tenere una manifestazione nella vicina Altamura, probabilmente a Campo 65, e anche lì andavano uniformati i caschi. Per Vincenzo si trattava di andare in trasferta nella città murgiana. Accettò, ma aveva qualche timore visto che alcuni giorni prima un soldato polacco ubriaco aveva colpito accidentalmente a morte una ragazza che era all’interno di un lamione dei Sassi , dove si teneva una festa da ballo. Le condizioni di ebrezza del soldato non consentivano di farlo entrare, tant’è che i padroni si casa fecero di tutto per tenerlo fuori, ma accadde il fattaccio… Morelli si recò ad Altamura, alloggiò in una camerata con i soldati, ma la paura si ripresentò quando di notte ebbe la necessità di andare al bagno, che era all’esterno…dove c’erano le sentinelle armate. Non accadde nulla e i soldati polacchi ebbero l’elmetto con le pennellate di colore made in Matera”.



Particolare il ricordo dei bambini, ricorda ancora Ambrico, che a volte non riuscivano a prendere a volo caramelle e cioccolate lanciate dai soldati, da Palazzo Lanfranchi. Dolci che finivano sui tetti delle case o sui luoghi impervi. Anche in questo caso i soldati rimediavano con un sorriso e consegnavano a stretto giro i dolciumi nelle mani dei ragazzi, in debito con la fortuna…”. Il 18 maggio Francesco Ambrico sarà a Montecassino (Frosinone) per gli 80 anni della battaglia, combattuta anche dalle truppe polacche. Ambrico si reca lì da anni. E’ persona conosciuta tra le autorità polacche ed è ambasciatore della presenza dei soldati di quella Terra a Matera dopo i fatti del 21 settembre 1943. Una presenza descritta da Francesco nel libro ” War crimes at Matera”.



Senza dimenticare quanto fatto in precedenza dal papà Mario con una prima mostra dedicata a quella presenza, apprezzata da Papa Giovanni Paolo II, in occasione della visita in Basilicata il 27 aprile 1991. E per questo Mario, una vita per il turismo e la cultura, e Francesco nel 2015 ricevettero a Matera, alte onorificenze dal Governo polacco. Anche per la mostra l’ambasciatore in Italia Anna Maria Anders ha ricordato, con una lettera, l’amicizia con gli Ambrico e il loro impegno per ricordare la presenza delle scuole del 2° Corpo d’Armata, frequentate anche da donne. Un impegno di famiglia, solitario, che Matera – a livello istituzionale- non è stato finora colto. La mostra è una opportunità, e magari con un luogo fisico permanente, per valorizzare la memoria per la libertà, a cominciare dal 21 settembre 1943. Più chiaro di così…



