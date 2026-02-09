Equilibrio e concretezza. Aristotele sempre attuale, parola di Arianna Fermani

Filosofia e non solo. La lettura del pensiero e delle opere di una figura importante dell’antichità (e ne è la conferma la foto del servizio che riproduce il quadro di Raffaello sulla Scuola di Atene) non può che aiutare ad illuminare i troppi chiaroscuri della società liquida (come l’hanno definita analisti da diporto) che affida ad altrettanti strumenti impalpabili o quasi, come la dimensione social e oggi da tutto quanto propina la sempre più ‘’incontrollata’’ intelligenza artificiale. E allora la terapia aristoteliana non può che fare bene alla mente e alla società. Se avete reminiscenze di studi classici e del greco antico vi verrà facile. Altrimenti non vi resta che abbeverarvi alla oraziana Fons Bandusiae e partecipare il prossimo 20 febbraio, ore 17.00, a Matera, presso la sala consiliare della Provincia. all’incontro presentazione del libro di Arianna Fermani ‘’ Perché leggere ancora Aristotele’’. Nel frattempo incamminatevi verso quell’appuntamento, moderato da Maria Dora Ferretti della Sfi, con la presentazione del professor Angelo Bianchi. Leggete e passate parola, libro e letture aristoteliane alla mano come consiglia la Società filosofica italiana organizzatrice dell’incontro. A discuterne, con l’autrice , che insegna storia della filosofia nell’antica università di Macerata, il professore Bianchi della Sfi Matera e Riccardo Roni docente dell’Unibas e presidente Sfi Potenza.



Breve nota per la stampa sul libro Perché leggere ancora ARISTOTELE di Arianna Fermani

E’ un libro nel quale l’autrice espone le ragioni per le quali Aristotele parla anche a noi oggi, evidenziando come in fondo parliamo ancora il suo linguaggio, usiamo le sue categorie, nutriamo le sue preoccupazioni, condividiamo il senso della vita.

La Fermani espone i molti aspetti e problemi della filosofia di Aristotele che lo rendono a noi contemporaneo: la fedeltà alla terra, la concretezza, l’attenzione ai fenomeni sensibili, la necessità dell’ascolto delle varie opinioni, per riuscire a condividere motivi ragionevoli in vista della comprensione della realtà e delle scelte volte a volte da operare.

Viene quindi presentato un Aristotele tutt’altro da quello “metafisico” che una certa vulgata ha inteso accreditare, magari in base alla considerazione che il suo pensiero ha costituito la base ideologica dell’apparato dottrinale dell’ortodossia cattolica attraverso il tomismo della Scolastica in contrapposizione al pensiero moderno antidogmatico.



A tal proposito l’autrice ad esempio evidenzia come per Aristotele a chi fa filosofia interessano le aporie, perché le vere risposte non hanno mai fine, e così il sapere, perché aporetico, è senza fine.

Rileva inoltre quale motivo di interesse per noi di Aristotele la sua indicazione secondo cui non sempre ciò che è razionale è ragionevole per noi, così come occorre riconoscere che il bene talvolta è nemico del meglio, e che la tentazione dell’assoluto è la fonte perenne delle sofferenze.

Infine, tra i tanti altri punti di interesse da segnalare illustrati dalla Fermani, in Aristotele si scorge anche una ispirazione verso una prospettiva “cosmopolita”, che la cultura dell’Illuminismo avrebbe posto al centro del suo disegno di emancipazione degli uomini, dal momento che l’amicizia al di là della giustizia spinge gli uomini a cercare la concordia anche verso persone che nemmeno si conoscono, sicché essa si configura come una amicizia politica motivata dalla benevolenza.



Matera, 9 febb. 2026

Angelo R. Bianchi