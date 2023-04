Ensemble Campo 65 all’esordio. Un inno alla pace

Il progetto era in cantiere…e alla fine ecco un assaggio, con video, voci, strumenti e sonorità che dalla pace di un campo di grano passano per la memoria di sonorità che spaziano dalla klezmer ai suoni della murgia, del mediterraneo o degli Oceani, visto che alcuni dopo aver lasciato campo 65 hanno vissuto nel nuovo mondo. Naturalmente attendiamo l’uscita del lavoro e un concerto sul campo…e,magari, con l’avvio dei cantieri di restauro come Domenico ha chiesto ai candidati sindaci di Altamura. Anche il suono della pala, del martello o della molazza sono un contributo alla memoria dei luoghi.



Campo 65: Prigionieri di Guerra

ed eccolo qui il video clip promozionale a cura dell’ENSEMBLE CAMPO65 rilasciato in occasione della prossima uscita del loro primo lavoro discografico dedicato a Campo 65 … special guest Maria Moramarco !!!

ENSEMBLE CAMPO65:

FABIO MINA | flauto contralto/kubing / duduk/live electronics

ADOLFO LA VOLPE chitarre elettrica e portoghese/oud/live electronics

LUIGI BOLOGNESE chitarra classica e preparata

CARLO LA MANNA basso fretless

FRANCESCO SAVORETTI percussion mediterranee/live electronics