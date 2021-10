Gli abbiamo chiesto di posare per uno scatto, accanto alla gigantografia del regista canadese David Cronenberg, ed Enrico Filippucci si è prestato volentieri lasciando intravedere ”una certa somiglianza” sia pure alla lontana. L’animatore della galleria ” Opera arte&arti” , accostamenti per alcuni tratti somatici e per la capigliatura con tonalità di grigi a parte, condivide con il regista una predilezione per le arti : pittura, scultura, grafica, fotografia e cinema. Settori e opere che abbiamo visto passare, periodicamente, nelle tante iniziative di qualità allestite da Enrico, fino all’ultima presso la chiesa del Purgatorio dedicata allo scultore Giacomo Manzù. Naturalmente, dopo l’accostamento a Cronenberg, attendiamo che Enrico batta il ”ciack!” per una mostra sui maestri del cinema.