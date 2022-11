Editoria sostenibile? Da Ivrea ”capitale del libro” più di un manifesto

”Studere, studere. Post mortem quid valere?” . Quel vecchio intercalare da latinorum liceale, con rime dialettali e accostamenti da desco familiare la dicevano lunga sulla considerazione da dare alla istruzione, alla cultura, alla lettura, sfociata nelle considerazione da economia finanziaria che con la ”cultura non si mangia”. Una valutazione sconfessata dai fatti, visto che l’offerta culturale è tanta parte dell’industria delle vacanze del BelPaese…, come ha dimostrato la paradossale chiusura degli ”Uffizi” di Firenze durante il Ponte di Ognissanti. Materia per ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano sulle riforme fatte e metà, che devono fare i conti con risorse finanziarie e umane. E l’evento di sabato 5 novembre a Ivrea, capitale italiana del libro, è un primo tassello per il varo di un manifesto per il libro green, verde, sostenibile. Dentro occorre costruirci un percorso di contenuti, fatto di esperienze, buone pratiche, ricerca, tendenza, tradizione e innovazione e sopratutto educazione alla lettura.Buon lavoro a quanti con Paolo Verri porteranno avanti e condivideranno il progetto



PARTE DA IVREA L’IMPEGNO PER l’EDITORIA GREEN

Con questo appuntamento si avvia la costruzione del

Manifesto per il futuro del libro di Ivrea Capitale italiana del libro 2022

Sabato 5 novembre alle 11,30 | Sala dorata del Palazzo Municipale di Ivrea

(Ivrea, 3 novembre 2022). L’editoria sta davvero facendo qualcosa per salvaguardare l’ambiente?

Quali sono i gesti concreti che la filiera del libro può prendere per migliorare l’impronta ecologica

del settore? A queste domande corrispondono altrettanti impegni che riguardano il futuro del libro

e dell’editoria oggi raccolti nel Manifesto per un’editoria ambientale che sarà presentato in

anteprima sabato 5 novembre alle 11,30 a Ivrea, Capitale italiana del libro 2022 con la

partecipazione dei rappresentanti delle maggiori realtà del mondo editoriale: Aie, Adei, Aib, Ali,

Cepell e Salone del Libro di Torino.

L’incontro segna l’avvio del percorso per la costruzione del Manifesto per il futuro del libro, il

documento finale che Ivrea consegnerà nelle mani del Ministero della cultura come legacy dell’anno

da Capitale.

Il progetto per il libro green è stato redatto dagli studenti del Master universitario in editoria di Pavia

sulla base degli esempi europei, con l’obiettivo di creare un documento aperto ad aggiornamenti,

modifiche e approfondimenti. Tutti coloro che desiderano impegnarsi attivamente possono

sottoscriverlo sul sito su Change.org (link di adesione al Manifesto).

Il testo inoltre sarà disponibile nel volume Via col verde. Dietro le quinte dell’editoria ambientale

(Edizioni Santa Caterina), che fa parte della collana Libri di Libri diretta da Roberto Cicala. All’interno

sono contenuti saggi e contributi sul tema tra cui un’intervista esclusiva allo scrittore e giornalista

indiano Amitav Ghosh.



La pubblicazione esce nell’ambito del progetto Read2green di Legambiente in collaborazione con il

Collegio universitario S. Caterina da Siena di Pavia, sede di uno dei più autorevoli master italiani in

editoria, grazie al contributo di Fondazione Cariplo, puntando a stimolare la cultura del leggere a

partire dalle tematiche ambientali. L’obiettivo, tra gli altri, è quello di coinvolgere i più giovani nella

sperimentazione di nuove strategie per divulgare la lettura con percorsi di progettazione condivisa.

“Il tema della sostenibilità ambientale è un’urgenza a cui non possiamo più sottrarci – commenta

l’Assessore alla cultura di Ivrea Avv. Costanza Casali – È importante che la riflessione sul rapporto

tra libro e ambiente parta da Ivrea nell’anno da Capitale del libro, fornendo un contributo alla

costruzione del Manifesto del libro del futuro a cui stiamo lavorando e che sarà presentato al

Ministro della cultura al termine di questo anno da Capitale”.

“La costruzione per il manifesto per il futuro del libro non poteva che partire dal tema della

sostenibilità – sottolinea Paolo Verri, coordinatore del programma di Ivrea Capitale del libro – Dopo

una presentazione di Ivrea 2022 al Master di editoria dell’Università di Pavia si è avviata una bella

collaborazione che dà ora i suoi primi, succulenti frutti. Ringrazio tutti gli studenti del Master e il loro

coordinatore Roberto Cicala per offrire a Ivrea l’opportunità di accendere i riflettori su questo tema

così importante”.

Roberto Cicala, docente al master di Pavia e in Università Cattolica, editore di Interlinea, curatore

del progetto: «È importante lanciare il Manifesto a Ivrea come luogo di convergenza e propulsione

delle istanze italiane legate al mondo e ai mestieri del libro in questo 2022. A scrittori, editor,

traduttori, illustratori, grafici, distributori, librai, bibliotecari, educatori e lettori i giovani di oggi

chiedono di non stare a guardare, anche nell’uso di materiali e processi il più possibile sostenibili,

sensibilizzando il pubblico con i libri verso una società più sostenibile e green non soltanto dal punto

di vista di un’attenzione generica al tema ma anche e soprattutto attraverso buone pratiche

quotidiane. Significa credere che l’editoria sia uno strumento prezioso e potente per far emergere

ciò di cui parla il mondo, anche davanti alla questione ambientale”.

