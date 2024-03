Edicole votive. Bell’esempio in via Dante

Anche un altarino, con una edicola votiva, può indurre a rallentare in una strada trafficata come via Dante, nonostante la presenza di semafori, rondò e dossi artificiali. La foto scattata poco prima dell’incrocio con via don Luigi Sturzo ne è la conferma. Così in un fazzoletto di terra c’è una cappellina a mo’ di altarino, con una madonnina e tutt’intorno fioriere e piante. Un invito al silenzio, alla preghiera e a quel ”Sii prudente…” tratto dall’antica saggezza della religiosità popolare, incentrata sul rispetto della vita. Senz’altro apprezzabile e in continuità con un passato che nei rioni Sassi, e in alcune strade del centro, ha visto edificare edicole votive dedicati a Santi e Madonne. A devozione…