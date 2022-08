Ecco WAGLIÒ (feat. ROCCO PAPALEO) di ZEP RAGONE…p’cchè no turn o pais…

Lo definisce lui stesso –Giuseppe Zep Ragone– una “follia” il video in rete da lunedì scorso, ovvero il tentativo di sdoganare il rap in stretto slang lucano, specificamente salandrese. Una “impresa” messa in campo con la complicità di Rocco Papaleo, dei “peperoni cruschi” e di diversi salandresi che ci hanno messo la faccia, che ha il gradevole pregio di farci ripassare tutti i luoghi comuni che investono ogni figlio di queste nostre piccole comunità che vive fuori, nel momento che rimette piede in paese.

Un “bignami” delle frasi dette e ridette (Oh a bellezz, c’è vai facenn chiazza chiazz? Quann si vnut aia stà npecch? C’è tip, stimm scars a ftint…) e dei proverbi (Ci non sent la mamm e l’attan fac la mort d lu can, Ci zapp veve a l’acqua e ci pot veve a l muir…) opportunamente sottotitolate per i non conoscenti la lingua.

Insomma, tutto da godere, eccolo Wagliò:

Giuseppe Ragone, attore, originario di Salandra, che da oltre quindici anni vive a Roma dove studia recitazione. Nel 2012 esordisce al cinema con Viva l’Italia (con Raoul Bova, Michele Placido, Rocco Papaleo) e nel 2016 in “Beata Ignoranza” (con Alessandro Gassman) ambedue diretti da Massimiliano Bruno. Nel 2017 è nel cast del cortometraggio premiato ai Nastri d’argento “Cani di Razza” di Riccardo Antonaroli e Matteo Nicoletta. Nel 2018 è ne “Il tuttofare” opera prima di Valerio Atanasio. Nel 2019 entra nel cast fisso di “Imma Tataranni – Sostituto procuratore” nel ruolo del giornalista Pino Zazza, inoltre ottiene il suo primo ruolo da coprotagonista nell’opera seconda di Vincenzo Alfieri “Gli uomini d’oro“. Dal 2017 al 2019 è nel cast dello spettacolo campione di incassi “Sogno di una notte di mezza estate” con la regia ancora di Massimiliano Bruno. Inoltre, dal 2012 ad oggi è nel cast fisso di Pedigrì, format teatrale romano di cui è anche fondatore insieme a Josafat Vagni e Tiziano Scrocca. Adesso, questo tuffo nella musica (lui è o non è anche un suonatore di tromba?) per non farsi mancare niente lui….e offrire un bella chicca a chi lo apprezza. Curr, curr wagliò!