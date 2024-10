Ecco “Siamo moltitudine” il nuovo brano di CISCO

Da ieri, venerdì 11 Ottobre, è disponibile su tutte le piattaforme streaming e download il nuovo brano inedito di CISCO dal titolo Siamo Moltitudine pubblicato su etichetta Cisco Produzioni. Il singolo, disponibile anche per l’airplay radiofonico, anticipa il nuovo disco Riportando Tutto A Casa Live Trent’anni Dopo in uscita Lunedì 28 Ottobre 2024 solo in digitale. Doppio CD e Triplo VINILE saranno in tutti i negozi di dischi da Novembre 2024. Cisco Bellotti e gli ex Modena City Ramblers presenteranno inoltre il nuovo progetto in un tour invernale, a grande richiesta dopo i sold out delle date di Marzo e Aprile 2024. Disponibile anche il Videoclip con Regia e Ideazione a cura Massimiliano Zanazzi. Qui sotto il Video:

“Siamo Moltitudine è la nostra storia, gli eventi che ci hanno segnato: le carezze delle madri ed anche gli schiaffi dei padri, la musica, i libri, il cinema, l’arte, le persone di cui ci siamo innamorati e anche quelle che ci hanno fatto arrabbiare. Le tragedie che abbiamo vissuto come persone ma anche come società, ecco quindi il riferimento alle stragi, alla nostra storia tribolata di Paese. Siamo fatti di moltitudine, una moltitudine che si lega l’uno con l’altro e dà vita a un progetto meraviglioso come Riportando tutto a casa trent’anni dopo che diventa un disco, di cui questa canzone fa parte come inedito”. (CISCO) In autunno è previsto il nuovo tour per presentare il disco. La formazione che si presenterà sul palco sarà ancora più importante rispetto al marzo scorso. Oltre a Cisco Bellotti, a Luciano Gaetani, colui che ha dato il via al progetto artistico, Marco Michelini al violino, da sempre braccio destro musicale di Luciano, Roberto Zeno, storico batterista del MCR e “Kaba” Cavazzuti, produttore artistico e componente musicale dei MCR, e ad alcuni compagni di viaggio degli ultimi anni di Cisco, cioè Bruno Bonarrigo al basso, Max Frignani alle chitarre ed Enrico Pasini alla fisarmonica e tromba, per la “reprise” del tour saranno della partita altri componenti fondamentali per quello che fu il fenomeno MCR negli anni ‘90 e 2000, cioè coloro che scrissero buona parte delle canzoni dei primi album, Giovanni Rubbiani, alla chitarra, e Alberto Cottica, alla fisarmonica, oltre al “maestro di cerimonia” e quotatissimo a livello internazionale suonatore di pipe e cornamuse Massimo Giuntini.