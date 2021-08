… come Ambiente, arte e avvocatura, messe in quest’ ordine o come gli viene. Ma cambiando l’ordine degli addendi il risultato non cambia anzi, porta valore aggiunto a quella dimensione creativa della composizione e della scomposizione, tra recupero e riciclo che il bernaldese Pietro Ditaranto lascia fare a quello che gli viene, cogliendo l’attimo. E così da un paio di scarpette ginniche vissute, da buttare per farla breve, da due lattine di birra scolate per calmare l’arsura o da un astuccio di legno spaccato, da avviare alla raccolta differenziata, viene fuori l’assemblaggio,la composizione e con tanto tocco di colore che non ti aspetti, che li rende interessanti. Scoperta dell’acqua calda? Ma no.



Con Pietro Ditaranto, che in questi giorni espone nella sua Bernalda, nel ‘principale’ Corso Umberto n.124 per tutto agosto 2021. E la sorpresa, come da locandina e da recensione, è quella esplosione di colore che lega attrezzi, strumenti, di ogni foggia e materiale ”recuperati” a miglior vita. Una situazione, e citiamo la recensione che non possiamo estrapolare in formato word perchè si tratta di una foto, che tira per occhi, occhiali e capelli una icona della Pop Art come Andy Warhol, pronto a lavorare sugli scarti e anche sui propri. Come quella, davvero unica e provocatoria, ”merda d’artista” che Piero Manzoni racchiuse in tante scatolette nel lontano 1961 che alla fine hanno acquisito un valore venale davvero impensabile.



Pietro Ditaranto alle tre ” A” non rinuncia e armonizza, un’altra A, come sa fare e stupire sè stesso e quanti si soffermano a commentare l’ultima creazione ”recuperata”. Produce, produce quasi senza posa e non guarda l’ora quando è in studio a sfogliare un faldone giudiziario o ad adocchiare quel vecchio telecomando, che serve ormai solo per tornare a un’altra vita. Quale? Ma quell’arte ditarantesca, fatta di assemblaggi, tocchi di colore e dei tanti articoli del corposo Codice del diritto di ”rivitalizzazione”. Non è in vendita. C’è l’ha solo Pietro e gli articoli… sono le sue opere, davvero uniche e tanto rivissute.