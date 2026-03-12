E’ una Congiura! E il reporter Laudadio divenne Barone per un giorno

La storia porta Malconsiglio…e dalla penna e dalla testa di Giuseppe Dalessandro è venuto fuori un romanzo che dal titolo è calato tra le pagine di storia rievocativa (immaginiamo) delle nostre parti. Quando il paese natio, simboleggiato da un antico maniero, da una rocca o da una Abbazia con il lignaggio di nobili famiglie riapre pagine della memoria, per raccontarsi, rappresentare quello che è stato e l’occasione per far conoscere ai giovani e ai turisti quello che si è conservato. E se ci scappa un intrigo, un fatto accidentale, magari di sangue, ecco allora salire sul palco, sul trono o in piazza- non lo sappiamo- il reporter Luca Laudadio che con pazienza e acume verrà a capo di una congiura dei giorni nostri. Naturalmente abbiamo lavorato di fantasia. Non abbiamo letto il libro,edito da Altrimedia, che sarà presentato sabato 14 marzo , alle 18.00,presso l’Hotel del Campo. Con Giuseppe ‘’Pinuccio’’ Dalessandro dialogherà la collega Sissi Ruggi. Noi non ci saremo a causa di precedenti impegni. Sarà per altra occasione. Il ‘’Barone’’ replicherà- ne siamo certi- per un giorno e più.



Il COMUNICATO STAMPA

A Matera la presentazione del nuovo romanzo di Giuseppe Dalessandro Barone per un giorno. Dopo Teorema Boikena, ecco il secondo caso di Luca Laudadio professione reporter

Sabato 14 marzo alle ore 18.00, presso l’Hotel del Campo di Matera, si terrà la presentazione del nuovo romanzo di Giuseppe Dalessandro Barone per un giorno, edito da Altrimedia Edizioni. Dialogheranno con l’autore: l’editore e la giornalista Sissi Ruggi.

Il volume rappresenta il secondo capitolo della serie Le indagini di Luca Laudadio, professione reporter che, dopo l’esordio con Teorema Boikena, accompagna il lettore in una nuova e avvincente indagine ambientata nel cuore di una rievocazione storica di provincia. Un delitto improvviso rompe l’equilibrio, apparente, di una piccola comunità, dando avvio a una narrazione che intreccia cronaca, memoria, potere e fragilità umane.Protagonista del romanzo è sempre lui: Luca Laudadio, giornalista d’inchiesta che torna nel suo paese dopo una lunga assenza. Il ritorno diventa occasione per misurarsi con i cambiamenti interiori e con una verità che, ancora una volta, chiede un prezzo. Barone per un giorno è un noir civile, classico del genere polar a cui appartiene la saga di Giuseppe Dalessandro, capace di raccontare con lucidità e ironia le dinamiche dei piccoli centri, i giochi di ruolo, le ambiguità sociali e le maschere che ciascuno indossa.

Durante l’incontro, l’autore dialogherà con il pubblico sui temi del romanzo, sul percorso del protagonista e sul rapporto tra finzione narrativa e realtà, in un confronto aperto che metterà al centro il valore della scrittura come strumento di indagine e comprensione del presente.

L’evento è aperto al pubblico.