E tre…Avanti con i ”Pre-testi” di teatro

Se siete certi di aver scritto qualcosa di interessante o volete misurare le vostre potenzialità o capacità drammaturgiche( un termine davvero aulico) sul palco che verrà e allora non potete che partecipare alla terza edizione del concorso di drammaturgia ” PRE-TESTI DI TEATRO ”, promosso dall’associazione culturale teatrale ” Gruppi Giano Teatro”. Programma e modalità nell’esauriente comunicato e passate parola…

Associazione Culturale Teatrale

GRUPPO GIANO TEATRO

Via R. Scotellaro, 11

75020 – Nova Siri Marina (MT)

c.f. 90020330776

email: gruppogianoteatro@gmail.com

https://gruppogianoteatro.blogspot.com/

L’associazione Culturale Teatrale

Gruppo Giano Teatro

TERZA EDIZIONE CONCORSO DI DRAMMATURGIA

PRE-TESTI DI TEATRO

Art.1

Il Gruppo Giano Teatro bandisce la Terza Edizione del concorso Nazionale

PRE-TESTI DI TEATRO per testi inediti e messa in scena degli stessi.

Art.2

Possono partecipare artisti con opere che siano inedite in lingua italiana (no vernacolo)

con testi di autrici/autori che abbiano compiuto 18 anni. Gli autori possono mettere in

scena i loro lavori o affidarli ad attori o Compagnie Teatrali.

Art.3

Il concorso prevede le seguenti categorie:

Monologhi inediti della durata massima di 10 minuti (tolleranza +2 minuti).

Corti teatrali inediti con massimo tre interpreti della durata di 18 minuti (tolleranza +2

minuti).

Non sono ammessi gag o sketch.

Art.4

La quota di iscrizione al concorso è di 15 euro da versare tramite bonifico bancario

IBAN IT 68A 053878038 0000000 982748 BPER filiale di Nova Siri Marina, intestato a

“Ass. Cult. e Teatrale GRUPPO GIANO TEATRO”

Indicando come causale: Partecipazione concorso PRE-TESTI DI TEATRO, specificando

“sezione monologhi” o sezione “corti teatrali”.

Ogni candidato potrà partecipare con un massimo di due opere versando la quota di

iscrizione per ogni lavoro iscritto.

Art. 5

I partecipanti dovranno far pervenire all’indirizzo email gruppogianoteatro@gmail.com

-il testo teatrale in formato pdf;

-una breve sinossi del testo;

-la ricevuta di pagamento della quota di iscrizione;

-un brevissimo curriculum artistico dell’Autore e della Compagnia;

-il modulo allegato debitamente compilato e firmato;

-il link dove è eventualmente possibile visionare lo spettacolo.

Art.6

Le opere dovranno pervenire entro la mezzanotte di sabato 20 gennaio 2024.

La giuria selezionerà le opere entro il 17 marzo 2024.

Art.7

La giuria che valuterà le opere sarà composta dai componenti del Gruppo Giano Teatro.

L’operato della giuria è insindacabile.

Art.8

I testi inviati non si restituiscono, la proprietà letteraria rimane dell’autore.

Art. 9

La giuria selezionerà

-2 monologhi

-2 corti teatrali

Che saranno rappresentati dal vivo nel mese di aprile (data e luogo verranno comunicati

successivamente) nel corso della serata di premiazione. L’autore selezionato si impegna

pertanto a provvedere alla messa in scena del proprio lavoro. Si chiede che siate

autosufficienti per quanto riguarda il materiale di scena necessario e che lo stesso sia di

poco ingombro.

Sarà stilata una classifica, qualora i primi classificati dovessero rinunciare il posto passa ai

successivi in classifica.

Art.10

I premi sono in denaro:

Monologo primo classificato € 150,00;

Monologo secondo classificato € 100,00;

Corto primo classificato € 200,00

Corto secondo classificato € 150,00

Art. 11

La partecipazione al concorso PRE-TESTI DI TEATRO implica l’accettazione del presente

regolamento e di tutti i suoi articoli.

Il gruppo Giano Teatro si riserva di apportare modifiche al presente concorso che saranno

comunicate tempestivamente ai partecipanti.

Per informazioni contattare il numero di telefono 3335025256 anche con un messaggio

WhatsApp, o scrivere alla mail del gruppo sopraindicata.

Organizzatori:

Presidenza

Maria Adele Popolo

Segreteria

Serafina Curci, Carmela Varasano