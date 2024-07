“E…State in Basilicata”. Dove andare e che fare nel dèpliant dell’Apt

Dal titolo si capisce subito che è un inviato a stare in Basilicata e a scegliere eventi per tutti i gusti, dalla gastronomia naturalmente alla musica, alla cultura, alle sagre nei 131 di una regione dal cuore verde… La pubblicazione, in 15 pagine, contiene un dettagliato elenco su ”Spettacoli e concerti”, ” Eventi del gusto”, ” Attrattori”, ” Turismo delle Passioni’ e non manca anche la pagina dedicata alle ”Altre iniziative” con mostre, mercatini, notti bianche e curiosità. Iniziativa apprezzata. Ma con un limite. La pubblicazione , nella gran parte dei casi, la si trova all’ingresso dei condomini accanto ai depliant pubblicitari di supermercati e di altre attività commerciali. Potrebbe finire nel dimenticatoio…. Cartaceo utile, comunque. Altrimenti potere scaricare il pdf o consultare il sito www.basilicataturistica.it