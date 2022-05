La proposta-provocazione del creativo Sergio Laterza merita almeno attenzione, aldilà degli ”appesantimenti” e a volte delle ”ottusità” delle norme di tutela legate alla ”musealizzazione” di ambienti e territori. Se si entra con la ruspa a sbancare, alterare o si cancellano segni del passato o,peggio, si aggiungono ”sovrastrutture” che sono un pugno nello stomaco sull’identità dei luoghi- come accaduto per Murgia Timone- e poi si continua a lasciare le cose come stanno, rinviando ”sine die” l’applicazione di precise indicazioni del consiglio comunale di Matera- e allora siamo al paradosso. Per cui, con questo devastante e tollerato precedente, la collocazione di una scritta luminosa sulla Murgia ”per un periodo limitato- spiega Sergio Laterza- come performance artistica ”Land Art” sarebbe un ”omaggio alla bellezza dei Sassi e alla sua Murgia’.



” Non credo che ci sia una frase come questa che esprime e sintetizzi il loro fascino- conclude l’artista e grafico- Ho dato voce ai Sassi”. E questa volta la parola in minuscolo o maiuscolo ci sta tutta. Quanto alla frase con tanto di suggestiva installazione ambientale eccola: ”Ci piace sentirci Sassi. In questo mare di pietre”. La citazione è tratta da una canzone del gruppo italiano Voina, che riportiamo di seguito.



E non riesco a vedere il nemico

Non riesco a mettere a fuoco l’obiettivo

Siamo diventati tutti uguali

Per ammaestrarci è bastato distrarci

Non sai come riconoscermi in questa folla di idioti

Non sai come trovarmi eppure mi hai davanti

E assurde le nostre pretese

ci piace sentirci sassi in questo mare di pietre

e non sarà un problema

La nostra prospettiva è una mancanza di schema

e assurde le nostre pretese

ci piace sentirci sassi in questo mare di pietre

e non sarà un problema

la nostra prospettiva è una mancanza di schema

Provare a recuperare il tempo perso

Perdendone altro e altro ancora

senza chiederne il prezzo

E’ questa la fine che ci hanno promesso?

si stava meglio quando si stava meglio

E finalmente finisce questa cazzo d’estate

con i finti sorrisi, le brutte canzoni e il mare

Seduti in cerchio con la chitarra

Il “”cantico dei drogati”” e comunismo da spiaggia

E assurde le nostre pretese

ci piace sentirci sassi in questo mare di pietre

e non sarà un problema, la nostra prospettiva

è un mancanza di schema

assurde le nostre pretese

ci piace sentirci sassi in questo mare di pietre

ci sarà mai una fine?

l’unica festa in cui non dovremo pulire

assurde le nostre pretese

ci piace sentirci sassi in questo mare di pietre

ci piace sentirci sassi in questo mare di pietre

assurde le nostre pretese

ci piace sentirci sassi in questo mare di pietre

ci piace sentirci sassi in questo mare di pietre