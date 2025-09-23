E perché no: Altamura anche città della musica di Saverio Mercadante

La proposta anzi, il ruggito…, viene dalla dinamica associazione culturale ‘’ Leone Murgiano’’, presieduta dal collega Giovanni Mercadante, affinchè Altamura affianchi il noto toponimo di ‘’Città del Pane’’ anche quello di Città della Musica di Saverio Mercadante. E a ragione per tutto quanto si sta facendo, e non da quest’anno, per celebrare e promuovere ulteriormente figure e opera del compositore e musicista altamurano. Un progetto fattibile e dal costo davvero contenuto, ma dal forte impatto promozionale e con la grafica e le note giuste, magari con l’aggiunta di un QR code stilizzato che da porta Matera, Bari, Gravina, Corato, Ruvo, Santeramo e via elencando porti nel cuore antico,lungo un itinerario musicale mercadantiano. E vai con le composizioni con un brand tutto culturale sul pentagramma dell’identità e delle tradizioni altamurane.



DA: GIANNI MERCADANTE

ASSOC. CULT. “LEONE MURGIANO”

18.9.2025

COMUNICATO STAMPA

CON PREGHIERA DI PUBBLICAZIONE

Altamura Città della musica di Saverio Mercadante



Saverio Mercadante

(opera dell’artista siciliano Lorenzo Maria Bottari)

Non più solo “Città del Pane”, ma anche “Città della musica”.

A lanciare il brand più iconico e suggestivo per rimarcare l’identità del territorio è l’Associazione culturale “Leone Murgiano”. Idea già maturata nel 2021 in occasione del primo Festival delle musiche mercadantiane e della presentazione di un bozzetto dell’artista M° Mimmo Laterza di un monumento dedicato a Saverio Mercadante accanto alla chiesa di S. Biagio.



Con il nuovo slogan “Altamura, città della musica di Saverio Mercadante”, si potrebbe aggiornare la cartellonistica all’ingresso della città, accogliendo cittadini e visitatori con un messaggio chiaro, identitario e ambizioso.

Non è solo uno slogan, ma il cuore pulsante di un progetto culturale che mira a ridefinire il profilo della Capitale della Murgia, da sempre conosciuta nel mondo per il suo celebre pane D.O.P., oggi pronta ad affermarsi anche come capitale musicale nel nome del suo più illustre concittadino.

A guidare questa trasformazione è l’Associazione culturale “Leone Murgiano”, fondata dal Cav. Dott. Giovanni Mercadante, giornalista e scrittore, ideatore del Festival delle Musiche Mercadantiane, nato nel 2020 con l’obiettivo di restituire centralità e visibilità alla figura di Saverio Mercadante, tra i più importanti compositori dell’Ottocento italiano.

Il Festival ha conosciuto un’evoluzione significativa nel corso degli anni, con edizioni molto curate e partecipate partendo dal “Gruppo Pro Mercadante” nel 2020-2021 e festival nel 2022, 2023 e, più recentemente, nel 2025. Quest’ultima si è distinta per una fitta programmazione di concerti itineranti da febbraio ad aprile, culminati in un evento conclusivo il 14 maggio al Teatro Mercadante, andato “sold out” a conferma del crescente interesse del pubblico.



A luglio, poi, la musica ha incontrato il fascino della tradizione contadina con una serie di concerti ospitati in due masserie di pregio: la splendida Masseria dei Conti Filo e la storica e maestosa Masseria di Jesce situata sull’antica Via Appia. In questi scenari evocativi, i brani popolari eseguiti hanno conquistato il pubblico grazie alla loro brillante sonorità, con un altissimo indice di ascolto.

“Il pane ha ormai fatto la sua strada nel mondo. Ora ho un sogno — parafrasando Barak Obama — e il mio sogno è quello di far diventare Altamura la Città della Musica di Saverio Mercadante”, spiega Giovanni Mercadante. “Un progetto che può diventare realtà solo se la città saprà unirsi in un unico afflato corale, superando individualismi e divisioni”.

Al fianco del presidente, un gruppo coeso di soci sostenitori che ha condiviso e rafforzato questa visione sin dall’inizio: avv. Pierfrancesco Viti, vicepresidente; la dott.ssa Imma Tedeschi; il M° Giuseppe Basile; il soprano Rosa Simone. Insieme, costituiscono il cuore pulsante dell’associazione, con passione e dedizione costante.

L’ambizione, oggi più concreta che mai, è quella di trasformare la figura di Saverio Mercadante in un vero e proprio brand culturale, un marchio identitario che affianchi e rafforzi quello — ormai consolidato — di “Città del Pane”.



Un titolo in più per posizionare Altamura come Capitale della Murgia, valorizzando il proprio patrimonio musicale nel quadro di una strategia territoriale più ampia, anche in sinergia con la candidatura di Gravina in Puglia a Capitale Italiana della Cultura 2028.

Un importante passo in questa direzione è stato la nomina del Maestro Giuseppe Basile a “Ambasciatore della musica di Saverio Mercadante nel mondo” — una figura di alto profilo e grande esperienza (arrangiatore, compositore, direttore d’orchestra, direttore artistico), in grado di portare il nome di Altamura oltre i confini nazionali con prestigio e competenza.

In un tempo in cui molte realtà locali cercano un’identità forte, Altamura sembra averla ritrovata nella musica, nella memoria storica e nella visione condivisa di un progetto che mette insieme passato, presente e futuro.

Perché se il pane sfama, è con la musica che si nutre l’anima di una comunità.