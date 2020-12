Una “zoomata”, utilizzando la nota piattaforma on line da Casa Cava o dalla Casa dell’Onyx per raggiungere con note, sapori e saperi, immagini,suoni e letture le case degli appassionati del Gezziamoci, come consigliano e obbligano le misure di sicurezza imposte dalla grigia e alienante stagione dell’epidemia da virus a corona. E l’esordio del ” Gezziamoci a casa” da dicembre 2020 a maggio 2021,con una formula che sposa dimensione del reale e del virtuale, è un auspicio che in Primavera si possono ritornare a fruire degli eventi con la partecipazione del pubblico. Tutta un’altra cosa. Anche perchè le associazioni culturali per andare avanti hanno bisogno di questo rapporto simbiotico, apprezzamenti e critiche comprese, per andare avanti. E poi non dimentichiamo gli incassi. I ristori? Poca cosa. ”C” come covid 19 e come crisi…L’importante è consegnare il 2020, anno bisesto e funesto in tutti i sensi, agli archivi e guardare alle opportunità del 2021, pandemia e vaccinazioni permettendo. E per farlo non resta che raccogliere la sfida del ” Gezziamoci in casa” all’insegna della cultura che non si ferma. All’Onyx, come dimostra la pelata della foto del servizio del presidente Luigi Esposito, hanno la ”capatosta”, la testa dura e sanno quello che vuole il pubblico degli affezionati e dei neofiti. A illustrare il cartellone, nel corso di una conferenza stampa dai tempi e dai ritmi contenuti scanditi dalla collega Antonella Ciervo, le nuove leve del sodalizio come Enza Doria per la fotografia, Chiara Rizzi per le Officine della cultura, con un focus sul quartiere Lanera, Kevin Grieco per concerti ed eventi musicali e Giovanni Lacertosa l’ambasciatore delle degustazioni olivicole ,e non solo, e di tante escursioni a tema sul territorio. Sono i ”registi” del cartellone, con la supervisione di Luigi Esposito, che oltre alla musica dalle balconate dei Sassi farà sentire e gustare anche quella delle pettole fritte…

Un cartellone, che ha date anche nel programma ” Natale insieme” come ha ricordato l’assessore comunale alla Cultura Tiziana D’Oppido, memore di tante cose buone fatte dall’Onyx come il percorso itinerante delle ”Case Ospitanti” . E tra il pubblico dell’Onyx anche la dirigente dell’Ufficio Sistemi culturali e turistici della Regione Basilicata Patrizia Minardi,che al ruolo promozionale e inclusivo della cultura e delle associazioni ci crede eccome, tanto da aver lavorato e favorito leggi di sostegno per il settore. ” Gezziamoci in casa”si compone di 19 eventi e comincerà il 16 dicembre con una lezione on line di Francesco Lacentra per la sezione ” I racconti per immagini. I fotografi si raccontano”. Si concluderanno il 16 maggio 2021 con il concerto del gruppo ”Mimmo Campanale Septet’. Un cartellone da apprezzare con le dirette streaming sulla piattaforma zoom e poi trasmessi sul canale Trm Art.Tra le novità che legheranno reale e virtuale durante il periodo natalizio figura l’iniziativa ” Jazz, Wine and Oil”, che consiste nell’acquisto di una confezione di prodotti alimentari e culturali dell’Onyx per partecipare, il 28 dicembre, a una lezione-degustazione con esperti sulla piattaforma zoom. ” Non è un cesto di Natale e va aperto proprio il 28 dicembre, ma è un modo per stare insieme ascoltando buona musica e imparando a conoscere alcuni prodotti di qualità del territorio”. Nel cesto non c’è il pane…ma è l’occasione per gustarlo con un filo di extravergine di oliva,come consiglia Giovanni Lacertosa, e con uno dei tanti brani dei cd con etichetta Onyx consigliato da un veterano del sodalizio di via Cavalieri di Vittorio Veneto 20, come Nicola Palermo. E poi non dimentichiamo i concerti dal vivo e in streaming da Casa Cava, che auspichiamo si possano dal vivo, virus a corona permettendo. Esordio il 21 marzo, entra la Primavera, con Saverio Pepe che canta Battiato. Seguono il 28 aprile Trio Ettore Fioravanti – Danilo Rea, il 30 aprile la Giornata internazionale del Jazz con la presentazione della produzione originale Onyx 2021, diretta dal cittadino onorario Ettore Fioravanti, e il 16 maggio conclusione con il settetto di Mimmo Campanale. E poi? E poi il Gezziamoci estate dal vax(vaccino) al sax (sassofono) in libertà. Ce lo auguriamo tutti.



GEZZIAMOCI IN CASA

QUI MATERA. La cultura non si ferma

Dicembre 2020 – Maggio 2021

Mercoledì 16 dicembre 2020 – ore 19

I Racconti per Immagini. I Fotografi si Raccontano

Lezioni Online da Matera

FRANCESCO LACENTRA a cura di OnyxFotografia

conduce Enza Doria

Lunedì 21 dicembre 2020 – ore 17.30

I Quartieri. Le Officine della Cultura

NARRARE LANERA: immagini, suoni, voci

Interventi di: Pasquale Doria, Tiziana D’Oppido, Enza Doria, Mimma Giovinazzo e gli

autori delle foto del calendario 2021 dedicato al quartiere Lanera.

A cura di OnyxLibro Presidio del libro Matera e OnyxFotografia

Conduce Chiara Rizzi

Lunedì 21 Dicembre – ore 19.30

Natale in Balcone

Duo MICHELE JAMIL MARZELLA – trombone, radong

CRISTIAN DARSHAN ABBATTISTA – contrabbasso ed elettronica

suoni emozionali tra introspettiva melodia e follia tra world musica e mediterraneo

Diretta streaming

Mercoledì 23 dicembre 2020 – ore 17.30

Natale Onyx

Letture dall’Ester(N)o

L’ora del Tè

Pillole di letture di storie, fiabe, racconti dei vari paesi sul tema del NATALE raccontate dagli amici

dell’Onyx che abitano lontano dalla Basilicata

LOREDANA FRANZA, Svezia

JOSEPH BURTON, Galles

ZOE MARILLIER, Francia

JOE JOHNSON, Sati Uniti

a cura di OnyxLibro Presidio del libro Matera, conduce Antonella Ciervo

Lunedì 28 dicembre 2020 – ore 18.30

Jazz, Vino e Olio

Lezioni Online da Matera

Primo Laboratorio online domestico di degustazione dei vini e degli oli della Basilicata

Degustazioni guidata di vini ed oli dal territorio di Matera

vini dell’azienda Dragone, olio di Vincenzo Marvulli e taralli del Panificio Cifarelli.

Con Francesco Abbondanza, Sommelier | Giovanni Lacertosa, degustatore | Guide

all’ascolto di Kevin Grieco

A cura di OnyxAmbiente

Lunedì 28 Dicembre 2020 – ore 20.30

Natale in Balcone

GAZE OF LISA

Diretta streaming

Mercoledì 13 gennaio 2021 – ore 19

I Racconti per Immagini. I Fotografi si Raccontano

Lezioni Online da Matera

LUCA CHISTÈ, fotografo

a cura di OnyxFotografia

conduce Enza Doria Venerdì 15 Gennaio 2021 – ore 19

Gli incontri del Gezziamoci

Lezioni Online da Matera

DANILO REA

a cura di Luigi Esposito

Mercoledì 20 Gennaio 2021 – ore 17.30

Letture dall’Ester(N)o

L’ora del Tè

Pillole di letture di storie, fiabe, racconti in vernacolo da vari luoghi d’Italia raccontate dagli amici

dell’Onyx che abitano in altre regioni

dal Pollino – da Saluzzo – da Trieste – dalla Sardegna – dalla Puglia – dalla Basilicata – dalla Sicilia

a cura di Nicola Palermo

OnyxLibro Presidio del libro Matera

Venerdì 22 Gennaio 2021 – ore 19

Gli incontri del Gezziamoci

Lezioni Online da Matera

LUCIANO VANNI

SOMMELIER DELLA MUSICA: ascolto orizzontale di ‘Blackbird’ dei Beatles

Mercoledì 27 gennaio – ore 19

I Racconti per Immagini. I Fotografi si Raccontano

Lezioni Online da Matera

Interpretare i luoghi con LUCA CHISTÈ

a cura di OnyxFotografia e OnyxLibro

conducono Enza Doria e Chiara Rizzi

Venerdì 12 Febbraio 2021 – ore 19

Gli incontri del Gezziamoci

Lezioni Online da Matera



LUCIANO VANNI

SOMMELIER DELLA MUSICA: ascolto orizzontale di “A-Change Is Gonne Come” di Sam

Cooke

Venerdì 19 Febbraio 2021 – ore 19

Gli incontri del Gezziamoci

Lezioni Online da Matera

PINO SAULO

Autore e produttore di programmi radiofonici per la Rai, musicologo jazz

a cura di Luigi Esposito

Venerdì 5 marzo 2021 – ore 19

Gli incontri del Gezziamoci

Lezioni Online da Matera

LUCIANO VANNI

SOMMELIER DELLA MUSICA: ascolto orizzontale di “I Shall Be Released” di Bob Dylan

Venerdì 19 marzo 2021 – ore 19

Gli incontri del Gezziamoci

Lezioni Online da Matera

ROSSELLA SPINOSA

La musica da film, scrittura e interpretazione

a cura di Kevin Grieco

I Concerti in live streaming

I Concerti in live streaming da Casa Cava

Domenica 21 Marzo 2021 – ore 21

PEPE CANTA BATTIATO

Saverio Pepe, voce

Pier Domenico Niglio, programmazione elettronica

Mercoledì 28 aprile 2021 – ore 21

TRIO ETTORE FIORAVANTI – DANILO REA

Venerdì 30 Aprile 2021 – ore 21

GIORNATA INTERNAZIONALE DEL JAZZ

Presentazione della Produzione Originale Onyx 2021 direttore Ettore Fioravanti

Domenica 16 maggio 2021 – ore 21

MIMMO CAMPANALE SEPTET

Giuseppe Todisco, tromba e flicorno

Mike Rubini, Sax

Mario Rosini, Piano, tastiere e voce

Domenico Cartago, tastiere

Pasquale Buongiovanni, chitarra

Fernando Romano, basso

Mimmo Campanale, batteria



Gezziamoci, il Jazz Festival di Basilicata 34esima edizione

Gezziamoci a cura dell’Onyx Jazz Club Basilicata – OnyxLibro – OnyxAmbiente –

OnyxFotografia

In collaborazione con: Regione Basilicata. Dipartimento Presidenza. Ufficio Sistemi

Culturali e Turistici. Cooperazione Internazionale – Comune di Matera – I Jazz

(Associazione Nazionale di Festival Jazz Italiani) – Associazione Amici del Parco della

Murgia Materana – Puglia Sounds

Mediapartner: TRM Network

Sponsor: Grieco Abbigliamento

Tutti gli incontri si svolgeranno in streaming sulla piattaforma ZOOM.

Sarà possibile trovare il link di accesso ad ogni incontro negli evento Facebook presenti

sulla nostra pagina FB Onyx Jazz Club Matera, oppure sul nostro sito web

www.onyxjazzclub.com

N.B. Per poter utilizzare la piattaforma ZOOM è necessario avere un account ZOOM.

È possibile crearlo gratuitamente sul sito www.zoom.us

Tutti gli incontri saranno successivamente trasmessi su TRM Art

I concerti del Gezziamoci in Casa saranno trasmessi in diretta su TRM Art (digitale

terrestre: 602 Basilicata – 296 Puglia) e sul canale YouTube di TRM Art.

