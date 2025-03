E ora, dopo l’accordo, per Matera capitale mediterranea le risorse del progetto

Si riparte da qui, necessariamente, visto che il bando di partecipazione non prevedeva un euro per le capitali, Matera ( Italia) e TeTouan ( Marocco) che saranno capitali mediterranea della cultura e del dialogo nel 2026. Si attende in loco che lo faccia la Regione Basilicata con un adeguato capitolo di spesa, visto che nè la Fondazione ”Matera-Basilicata 2019” e nè tantomeno il Comune di Matera hanno potuto programmare risorse in tal senso. Si attende il bilancio regionale, naturalmente, quello che si riuscirà ad avere dal Governo e a muovere con i privati se ci sarà ”cultura di impresa” , in grado di far intravedere possibilità di investimento tra le due sponde del Mediterraneo. Non appena ( e su questo siamo come san Tommaso) arriverà una stagione di pace in Medio Oriente e con un rallentamento degli sbarchi dei clandestini proprio da vari Paesi nord Africani. Nel frattempo, e dopo la sottoscrizione dell’ accordo di programma tra Fondazione Matera – Basilicata 2019 e il Comune di Matera- come riporta il comunicato stampa, che segue- si attendono progetti di qualità e ”identitari” per il 2026 e oltre. Poche cose, credibili e che possano dare continuità di dialogo e collaborazione tra le due sponde del Mediterraneo. Buon lavoro a quanti contribuiranno con umiltà e costanza al raggiungimento del risultato.



IL COMUNICATO STAMPA

Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026, sottoscritto l’Accordo di programma tra Fondazione Matera Basilicata 2019 e Comune di Matera

E’ stato sottoscritto questa mattina, nella casa comunale materana, l’Accordo di programma tra la Fondazione Matera Basilicata 2019 e il Comune di Matera per la collaborazione nell’attuazione e nello sviluppo delle attività previste dal progetto Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026. A firmare l’intesa il Commissario prefettizio, Raffaele Ruberto, e il direttore generale della Fondazione, Antonio Nicoletti.

Come già indicato nel bando di candidatura, la Fondazione assumerà il ruolo di soggetto attuatore sia del programma artistico-culturale che dell’organizzazione generale e del coordinamento istituzionale e amministrativo del progetto. I due enti si impegnano a collaborare per condividere e mettere a disposizione competenze, risorse umane, servizi e sedi necessari allo svolgimento delle attività, a reperire sponsorizzazioni pubbliche e/o private e a realizzare un efficace ed incisivo piano di comunicazione istituzionale che garantisca la giusta visibilità nazionale ed internazionale al progetto del 2026.



“Bisogna entrare nella fase operativa di un progetto ambizioso e lungimirante – ha dichiarato il Commissario Ruberto -. L’esperienza, le competenze e le relazioni della Fondazione consentiranno di trarre il massimo da questa opportunità che la città ha davanti, e che viene messa al servizio dell’intero territorio lucano e del Mezzogiorno”.

“Difatti – ha aggiunto il direttore Nicoletti – siamo in piena fase preparatoria. D’accordo con il CdA della Fondazione, abbiamo già colto le prime opportunità di comunicazione per dare la giusta visibilità a questa iniziativa che necessita della condivisione e del supporto di tutti, dalle istituzioni pubbliche e private, ai cittadini e agli operatori del mondo della cultura”.

TETOUAN ( Marocco)

Nella giornata odierna, inoltre, la Fondazione ha avuto un ulteriore incontro di coordinamento con gli Enti promotori dell’iniziativa, ovvero il Segretariato dell’Unione per il Mediterraneo e la Fondazione Anna Lindh, per un reciproco aggiornamento sull’avanzamento del progetto, a seguito del lancio dell’iniziativa alla BIT di Milano e presso l’Istituto italiano di cultura di New York.

Nell’ambito del processo di implementazione del progetto Capitale mediterranea della cultura e del dialogo, sono previsti appuntamenti ufficiali a livello internazionale: a giugno, la Fondazione parteciperà al Regional Forum della Fondazione Anna Lindh a Tirana, che è Capitale mediterranea della cultura e del dialogo 2025 e che inaugura domani il suo anno da Capitale; ad ottobre, poi, Matera sarà presente al Mondiacult di Barcellona, la più grande conferenza di politica culturale del mondo che riunisce migliaia di partecipanti per definire l’agenda globale per la cultura nei prossimi anni, intorno alle sfide e alle opportunità principali per il futuro della cultura.