E Michele fece 13…in via Laura sulla moto dai capelli ricci

Quel libro del quale abbiamo parlato in altri servizi https://giornalemio.it/cultura/fanelli-a-bari-per-tredici-tutto-comincio-in-via-laura/ lo abbiamo letto a rate, condividendo un percorso almeno per le scorribande di gioventù, o per le ”cazzate” se preferite che hanno fatto degli adolescenti della Prima Repubblica, che si sono formati in strada, gli uomini di domani. E i risultati, commenterà qualcuno, allargando le braccia…si vedono con una Italia che va a rotoli di chilometrica carta igienica che ha lasciato il focolare delle famiglie, forgiate in parrocchia, tra i sani principi, per la dimensione della precarietà, dell’ipocrisia, delle amicizie di convenienza finite – ahinoi- nella dimensione alienante dei social. Con Michele Fanelli le esperienza scolastiche, d’amore, di avventura e di lavoro sono lì sul campo, scolpite nel libro della vita… che a quota ”13” anni, tra l’ultimo anno delle medie e l’iscrizione alle superiori,impone di scegliere e di maturare. Non accade per tutti e qualcuno ha ancora bisogno di maturare, magari restando ancora un po’ al sole…Non scherziamo. Michele, via Laura a parte, era tutto casa, chiesa (parrocchia e Azione cattolica) e comitiva allargata alla conquista di una ragazza, citiamo per tutte Sally dal ”fascino impareggiabile” sul ”Ciao ” Piaggio bianco”, con i capelli liberi al vento…E Michele non poteva che essere il cavallo bianco del bagno schiuma ”Vidal” che galoppava in riva al mare per raggiungere la Sirena di turno e con il sottofondo musicale ideale. E qui nel juke boxe della memoria c’è l’imbarazzo della scelta: Drupi, Gianni Bella, De Gregori, Dalla (concerto allo stadio Iacovone di Taranto a parte), che potevano dare il ”La” a un momento di intimità. Anche la rima, ci sta come pure i voli pindarici, i ricordi di tanti ”specchi di vita” del ” Viaggio” che chiude il libro con la fiammante Fiat 1500 di Umberto, l’automobilina a pedali con tanto di clacson di Michele e l’autoscontro con il papà al Luna park domenicale… Sogni, partiti da via Laura in un centro del Brindisino, lungo le strade che portarono Michele nella Terra d’Otranto del passato, a Matera, e poi a Bari, Francoforte a Sammichele e chissà dove ti portano cuore e voglia di fantasticare, raccontare. Naturalmente attendiamo il terzo libro, quello della maturità… O hai bisogno di stare ancora un po’ al sole? La risposta su un motorino. Magari su un vecchio ”caballero” della Fantic Motor. Michele pronto all’impennata? Non ci sono più i capelli ricci, ma la voglia di fare ”13” c’è tutta. Vero?

