E lunedì 25 agosto l’invito a entrare nell’antico Stato di Noja

Sogno? Nobili, cavalieri, artieri e popolani di Noja in costume d’epoca, e con la mente e il cuore rivolti a un glorioso passato, sanno che quella pagina di storia può essere la fortuna di Noepoli ( Potenza), quel piccolo e accogliente centro alle pendici del Pollino che sta investendo con passione e lungimiranza in cultura, ambiente, turismo. E così quel sogno si replica, https://giornalemio.it/cultura/noepoli-comunita-si-racconta-con-noja-xv-secolo-il-sogno-di-uno-stato/ lunedì 25 agosto, tra squilli di tromba e il rullare di tamburi,diventerà realtà grazie all’ Ensemble Teatro Instabile con la drammaturgia e la regia di Giuseppe Ranoia, e la partecipazione attiva dei cittadini di Noepoli, de I Cavalieri de li Terre Tarentine e de Il Centiforme. Appuntatevi la data e passate parola…



NOJA XV – Il Sogno di uno Stato alle pendici del Pollino

Noepoli, lunedì 25 agosto 2025 – partenze ore 19.00, 20.00 e 21.00

Il Comune di Noepoli, con il patrocinio del GAL “La Cittadella del Sapere”, presenta NOJA XV – Il Sogno di uno Stato alle pendici del Pollino, manifestazione culturale che racconta e reinventa la storia del territorio attraverso il linguaggio del teatro.



Anche l’edizione 2025 è realizzata da Ensemble Teatro Instabile con la drammaturgia e la regia di Giuseppe Ranoia, e la partecipazione attiva dei cittadini di Noepoli, de I Cavalieri de li Terre Tarentine e de Il Centiforme.

Un percorso teatrale itinerante

Le strade, le piazze e i luoghi simbolici del borgo diventeranno, per una sera, il palcoscenico di una narrazione corale che intreccia memoria storica, identità comunitaria e suggestioni contemporanee, offrendo agli spettatori un’esperienza immersiva.



Foto di Cristian Iannibelli



Noepoli (PZ), cuore del Parco Nazionale del Pollino

Per valorizzare il patrimonio culturale e identitario della comunità, trasformando la memoria in spettacolo e coinvolgendo il pubblico in un’esperienza condivisa.