E l’asino ragliò AI…..Volete mettere u matarras o u bares parlato all’hey google del turista?

Parliamo di ChatGPT. Porterà l’umanità all’estinzione? Rischia di seminare zizzania nella comunicazione umana? Sarà la scure che cala addosso al giornalismo con la fatalita’ che ebbe a suo tempo l’informatica per i tipografi? E se, invece, si provasse a vederla come un benchmark, una pietra di paragone negativa, a cui l’intelligenza naturale possa cominciare a lanciare una sfida? E se i giornalisti, pungolati dal pericolo, lo combattessero con la creatività, rendendo l’AI una banale sputa luoghi comuni? Coltivando la soddisfazione del far riconoscere ai lettori che il pezzo pubblicato non è scritto da uno scriba digitale: battendo l’AI in simpatia, in originalità, sincerità di stile, credibilità ed autorevolezza? In fondo si è di fronte ad un uomo di paglia, certo digitale, ma che per battere basterebbe mettere a frutto le risorse già implicite nei giacimenti semantici a noi connaturati. Con il potere di innovare nientemeno che la lingua italiana. Magari italianizzando i tanti termini inglesi introdotti per tedio e così via a segnare una originalità distintiva che nessuna AI conservatrice per natura potrà mai pareggiare. Son queste alcune delle sollecitazioni contenute nel contributo che pubblichiamo a seguire, che ci ha inviato STEFANO MATERA, e che si conclude con una particolare lancia spezzata in favore delle AI. Nello specifico a quelle dedicate al riconoscimento vocale (come Whisper Transcribe) che però, dice “ora filano lisci solo per l’inglese”. E se, da utensili di democrazia fossero estese a lingue e parlate minoritarie? Volete mettere u matarras o u bares parlato all’hey google del turista? Perchè no, basta volerlo.

E l’asino ragliò AI

“Mi sarà perdonato se parto dallo scenario più nero, notoriamente disegnato nel maggio di quest’anno dai suoi stessi creatori: AI espone l’umanita’ allo stesso rischio derivante da pandemia e guerra atomica: la sua estinzione.

Anche parlarne con schiettezza sara’ difficile perché, prima che ce ne avvediamo, un intruso sintetico, “nuovo nato” di AI, – in realta’ lo conoscono anche nelle sale giochi.. – rischia di seminare zizzania nella comunicazione umana.

Parliamo di ChatGPT.

Promette efficienza e comfort alla nostra spenta classe giornalistica.

Molti sono allettati dalla sua utilità come strumento di lavoro.. eppure sindacalmente preoccupati che potrebbe calare addosso con la fatalita’ che ebbe a suo tempo l’informatica per i tipografi.

Ma in pochi vedono GenAI come un benchmark, pietra di paragone negativa, a cui l’intelligenza naturale può lanciare una sfida, abbozzare uno scatto vitalistico. Curioso che nel gergo pubblicistico i “creativi” siano i pubblicitari, i persuasori occulti, e non altre figure di ben altra pubblica utilità.

Ebbene, “signori della stampa” (meglio, operatori di tutti i media!), i pericoli ci pungolano, e se finora si è vivacchiati, questo è il momento della creatività!

Se il/la partner si avvede che la sua metà non è più uno amoroso stinco di santo, si farà in quattro per reggere la concorrenza, o prima o poi capitolera’. Possibile che nessun amante della democrazia si attrezza a fronteggiare questo digitale uomo di paglia?

Senza gli squilli di tromba e l’hype che se ne fa, AI sarebbe già una rachitica e guercia figura che sputa luoghi comuni. Ciò non esclude che, col tempo e l’enormita’ di risorse investite, e l’anarchica libertà di cui gode, possa prendere fattezze migliori. A voi di farci riconoscere che il pezzo a cui avete lavorato non è scritto da uno scriba digitale: batterete AI in simpatia e guadagnerete in sincerità di stile.

Come dire, prendere due piccioni con una fava.

Diversificando l’espressione, come prendere due passeri con un grano di avena – il grano dell’originalità.

O ammansire due cani con un osso solo (chiedo venia ai 4 zampe, poco salubre alimentarli così), e via modulando la metafora come non c’è AI che sappia fare, perché AI è costituzionalmente conservatrice! Nessuno vuole reiventare la ruota, semplicemente mettere a frutto le risorse già implicite nei giacimenti semantici a noi connaturati. Ci avete mai pensato al potere che avete di innovare nientemeno che la lingua italiana? Non penso che Dante e i stilnovisti inventarono una nuova lingua – semplicemente provarono.

I lettori apprezzano se scrivete come nessun altro, e lasciate il segno!

Qui inizia la sfida ad AI, col coraggio di aprirsi. Basta poco.

Ma come al solito mi son fatto prendere la mano.

Mi correggono i sociologi più severi: in estrema sintesi, il regime tecnocratico non è riformabile, e la rete va decolonizzata (Renato Curcio). Sono parole austere che vanno meditate. Forse, anche prima di lanciare il guanto di sfida ad AI, si potrebbe riformare, questa sì, la prassi giornalistica. Quanti si compiacciono di pontificare su argomenti di cui sono a stretto digiuno: spengo di colpo la radio quando la mattina su Radio 3, dopo ogni intervento, spesso colto e frizzante, degli ascoltatori – e ciò malgrado sia fatto mestamente obbligo di vestire le proprie tesi sotto forma di domanda(!?) – il capo redattore di turno viene regolarmente preso alla sprovvista, e poverino, dopo la levataccia, si deve pure arrabattare a rispondere, ma non è onnisciente. E se invece ringraziasse, e passasse coscienziosamente oltre? Perché non documentarsi, e rispondere alla puntata successiva? Altro busillis sono i termini inglesi, veri o immaginari (scommetto che il “footing” o lo “slip” li ha contrabbandati un giornalista).

Italianizzarli con un pizzico di libertà – anche questo è un segno di distinzione che nessuna AI può pareggiare.

E così via diversificando, nessuno potrà prendervi per una macchina. (Amerei allungare la lista delle “riforme” in un’altra occasione). Se AI, come altri marchingegni di quest’epoca digitale (si pensi ai droni che svolazzano indisturbati sulle nostre teste), sfondano di fatto grazie al vuoto normativo, non si capisce perché la ordinaria ricerca della verità giornalistica debba incontrare resistenza nella tagliola di milionarie richieste di danni, laddove basterebbe un allargamento del contraddittorio democratico su base paritaria. La legge non è uguale per tutti, tantomeno se riguarda la libertà di “stampa”, e l’onore di un tycoon vale infinitamente più di quello di un tutt’altro che “semplice” cittadino. E infine una obbligatoria lancia da spezzare a favore di AI, perché non tutte le applicazioni sono necessariamente sciocche.

I programmi di riconoscimento vocale (Whisper Transcribe), che per ora in pratica filano lisci solo per l’inglese, sarebbero un utensile di democrazia: se estesi a lingue e parlate minoritarie, potrebbero riconferire dignità alle stesse e a chi le parla. Volete mettere u matarras o u bares parlato all’hey google del turista? Ma bisogna volerlo, perché la vitale biodiversità riguarda anche lingue e idiomi!”

