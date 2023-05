E la storia di Talia tornò al Liceo Scientifico con il suo ”Professore”

Corsi e ricorsi? Destino? Scelta inevitabile? Fate voi. Fatto sta, frase fatta, è che il professor Antonio Montemurro, regista, attore e animatore di Talia teatro tornerà nel suo Liceo Scientifico- il ” Dante Alighieri” di Matera- per presentare l’ultima fatica editoriale che riassume tanta parte (siamo al primo volume) di quello che ha seminato, curato e raccolto coltivando una passione, che contagiò i ragazzi del corso F dell’anno scolastico 1992. Per farla breve, i liceali di 30 anni fa tornarono volentieri a scuola durante le festività natalizie, per approfondire l’opera teatrale ”la vita di Galileo Galilei” del drammaturgo tedesco Berthold Brecht, che scriverà di teatro per il popolo e con un linguaggio immediato. E quella disponibilità ad avvicinarsi al teatro, tornando a scuola mossi dalla voglia di sapere, hanno segnato e non poco i ricordi di Antonio Montemurro sulla possibilità che la gente, se motivata , può avvicinarsi al teatro . E proprio in quell’Istituto, che ho frequentato anch’io alla fine degli anni Settanta, il ”professore” presenterà il primo volume ”Il teatro di Talia” pubblicato e curato dalle edizioni Giannatelli. L’appuntamento, nell’aula magna, è fissato per le 17.00 del 9 maggio con la presenza e il contributo di quanti hanno collaborato alla realizzazione del volume: Marilina Giannatelli (editore), Maristella Trombetta (docente presso l’Università di Bari), Giovanni Caserta (storico e critico letterario, autore di una interessante introduzione di 41 pagine e, naturalmente, Antonio Montemurro che sarà protagonista di un intermezzo ”a sorpresa” con Elisa Basile ,attrice di Talia. Coordinerà l’incontro la collega Antonella Ciervo, dopo i saluti della preside ( continueremo a chiamare così chi è alla guida di una scuola, che non è un’azienda…) Marialuisa Sabino. Naturalmente, ricordi liceali a parte, la presentazione del volume sarà il pretesto per parlare di muse ispiratrici e anche di musi lunghi (Antonio Montemurro condividerà) per una città che non ha ancora un teatro degno di tal nome, viste le attese e le problematiche che stanno accompagnando il ”Duni”, le attese per il ” Ludovico Quaroni” del borgo La Martella, il ” De Profundis” per il ” Kennedy” del rione Cappuccini. Ci sono altri spazi con il ”Guerrieri” e il ”Piccolo”, che programmano anche produzioni cinematografiche, e poi quel gioiellino scavato nel tufo che è il ”Teatro nel Sasso” dotato di pochi posti per i fans di Talia Teatro.



Ma non ci pigliamo veleno, come si dice a Matera…..Un piatto di ” Fef e c’quer” (fave e cicorie) c’è sempre per gustare il teatro in vernacolo. Un lavoro con il quale Talia Teatro, nel 1995 , fece il tutto esaurito al Teatro Duni. E uno dei gestori, Antonio Padula, come ha raccontato Antonio Montemurro ( il cognome più diffuso a Matera), ebbe a commentare che allo spettacolo avevano assistito concittadini ”mai visti in sala”. Un’altra conferma che l’interesse per il teatro c’è se sono validi l’offerta,per temi che fanno ridere e anche riflettere,e la professionalità di chi interpreta la commedia. Da un genere all’altro, come accaduto per un ”classico” come la Medea di Euripide, rappresentata nel Sasso Caveoso, in vico Solitario, laddove è la nota Casa Grotta fondata da Enrico Anecchino e portata avanti dalla dinamica figlia Raffaella. Lavoro impegnativo…Ma accade quello che non ti aspetti con uno spettatore di mezza età ”dalle mani ruvide, come carta vetrata” che, al termine dello spettacolo, invita Antonio Montemurro a riproporre quello spettacolo. ” E’ bello assai- disse -fatelo spesso, anche se non ho capito bene alcuni passaggi. Ma va visto !”. Due generi diversi per spettatori interessati, che non avevano certamente frequentato scuole o fatto studi classici come era capitato per un ex allievo del ”Duni” di nome Salvatore. E’ uno spunto per tirare fuori una pièce incentrata su ‘dossi e paradossi’ della scuola. Ci viene in mente Giamburrasca dal noto ”Giornalino” di avventure, scritto da Luigi Bertelli. Ma ci sono i grandi maestri del passato, da Eduardo De Filippo, tra gli autori apprezzati dal neo drammaturgo Antonio Montemurro, ad Aristofane con ”Lisistrata”. Lavoro che sarà rappresentato questa estate a Matera, forse nei Sassi in vico Solitario, e probabilmente nel Tempio di Apollo Licio a Metaponto. E a Natale ci sarà l’omaggio eduardiano in salsa materana con ”Natale in casa Cappiello”. Ma prima attendiamo l’uscita degli altri due volumi de ”Il teatro di Talia” che annunciamo il sipario per i 30 anni di una compagnia, che continua a impegnarsi per il teatro . Nonostante la ”sordità’ cronica, propria delle orecchie da mercante, di quanti si ”baloccano” nella dimensione insipiente della mediocrità dell’apparire e del sembrare, sempre e comunque, nella filiera contemplativa della piazza virtuale.



IL COMUNICATO

IL 9 MAGGIO LA PRESENTAZIONE DEL PRIMO VOLUME DEL LIBRO

DI ANTONIO MONTEMURRO “IL TEATRO DI TALIA”

Tre volumi che racconteranno le produzioni di “Talìa Teatro”, dal 1995 al 2022 e faranno riflettere su temi sempre attuali. E’ il progetto che vede la pubblicazione del primo dei libri, il 9 maggio alle 117 nella sala convegni del liceo Scientifico di Matera.

L’iniziativa è stata illustrata oggi nella sede della compagnia teatrale materana dal suo fondatore e autore dei testi, Antonio Montemurro, dall’editore Marilina Giannatelli, dalla professoressa dell’Unibas Maristella Trombetta e dal professor Giovanni Caserta.

“A cominciare dalla copertina del primo volume – ha spiegato Giannatelli –ci siamo fatti ispirare dalla tecnica della mezza tinta e dal pensatore di Rodin che mi ha ricordato Antonio Montemurro nell’immagine che abbiamo usato, abbinandoli all’arancione, colore della creatività e dell’allegria”. Nel primo volume sono pubblicati sei dei lavori di Montemurro, altri sei anche nel secondo e sette nel terzo volume che conclude il progetto editoriale. “La caratteristica del teatro di Antonio Montemurro – ha aggiunto Marilina Giannatelli – è quella di portare in scena personaggi realmente esistiti mettendoli al centro di drammi e commedie giocati sui sentimenti umano”.

“A Matera non ci sono autori di teatro, quindi io mi sento a tutti gli effetti il più grande drammaturgo di tutti i tempi – ha ironizzato Antonio Montemurro che ha illustrato la scelta all’origine della decisione di scrivere i tre volumi – L’idea è nata a scuola, con gli alunni della classe del corso F del 1992 del liceo scientifico che erano riottosi verso alcune materie ma attraverso la “Vita di Galileo” di Bertolt Brecht, che era stata scritta per gli operai dell’epoca, studiavano senza che assegnassi nulla di più. Ho toccato così con mano la caratteristica principale del teatro educativo, didattico, sociale, antropologico e politico”. La storia di Talìa teatro ha fatto il resto con lavori come “Fave e cicorie” che portò al teatro Duni migliaia di persone ogni sera. “Purtroppo – ha aggiunto amaramente – i teatri si aprono ma poi si chiudono – e ricordando altri episodi ha spiegato ancora – Una volta Antonio Padula, dopo una delle recite di successo nel suo teatro Duni, mi confessò: ‘Stasera ho visto persone in sala che non avevo mai visto’.



Il 9 maggio, Antonio Montemurro e Elisa Basile, attrice della compagnia hanno in serbo per il pubblico una sorpresa legata a questo importante progetto. Alla mancanza di un teatro ha fatto anche riferimento anche lo storico Giovanni Caserta: <Matera non ha una storia di teatro, né un autore teatrale. E’ sintomatico che nell’800 ad Altamura e Potenza fu costruito il teatro ma non in questa città fino al ‘900; qui il ceto medio intellettuale, di fatto, non c’è mai stato – ha aggiunto – da noi i medici e gli avvocati erano espressione dei proprietari terrieri. Nell’introduzione al libro di Antonio Montemurro gli riconosco il merito di aver dato inizio alla tradizione teatrale in città. I suoi testi, che non passano indifferenti, sono incentrati attorno a temi come la libertà, il libero pensiero, la rivolta e la ribellione. Montemurro ci conduce poi nei tempi classici con ricerche che aiutano a comprendere molto su personaggi come Ippaso, Ipazia. E ‘ portatore di valori che combatte quando assiste a repressioni o ossessioni.

Presente alla conferenza stampa anche Maristella Trombetta, dell’Unibas che ha sottolineato: <Il lavoro di Antonio Montemurro è una pietra importante nella costruzione di una identità culturale specifica. L’autore è riuscito a rendere in modo diretto e immediato il genius loci della nostra terra attraverso una modalità antica e al tempo stesso contemporanea, della riproposizione di modelli di vita vissuta nei Sassi, usando un’impostazione che ricorda il teatro classico, da Eschilo a Sofocle fino a Eduardo”.