E la mostra sul 2 Luglio si arricchì dei pezzi del carro 2023

Cupola, statue e altri elementi del carro trionfale ”prelevati” nelle fasi dell’assalto e dello strazzo nella serata del 2 luglio, in piazza Vittorio Veneto, hanno arricchito la mostra – promossa dall’Associaziione ” Maria Santissima della Bruna- in corso presso la Basilicata Open Space dell’Apt , con gli scatti del fotografo pugliese Enzo Ribatti sul ”cantiere” della fabbrica del manufatto di cartapesta al rione Piccianello. E l’effetto è quello di una ricomposizione, sia pure temporanea, di quello che è stato nelle diverse fasi emozionali della Festa C’è tempo fino al 31 luglio per vedere quello che è stato realizzato dalle quattro artiste, immortalate nella loro manualità ( prototipi di argilla, decori ecc) da Enzo Ribatti, e quanto i devoti assalitori hanno portato a casa. Una occasione, anche per loro, di mettere in mostra maestria, organizzazione e un pizzico di fortuna che non guasta…nel ”prelevare” dal carro i pezzi migliori.