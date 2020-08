E’ stata dura arrivare alla data dell’evento concerto annuale di Anna Terlimbacco nella sua Miglionico, ma storia, scenografia, canzoni del repertorio sudamericano e italiano e,sopratutto, tango che ha incantato e coinvolto il pubblico del castello del Malconsiglio hanno rafforzato quel legame di stima,amicizia e ”sogno” che contraddistingue ogni suo lavoro. E sì, perchè Anna, ha festeggiato i 10 anni da scrittrice, i 20 da musicista e i tanti anta da artista a tutto tondo che affida a personaggi innamorati della vita e facile preda di Cupido, quel viaggio non solo sentimentale che apre uno scorcio sulla dimensione di essere protagonisti del proprio futuro ma con un occhio attento agli imprevisti del fato.



E la musica apre una ad a una le pagine di quel romanzo, a puntate, che è la vita sul tema della collina degli errori – tra viaggi e messaggi Lungo la collana degli errori ,tema della serata e titolo del libro edito da Virginia edizioni- con le note iniziali di Libertango, passando per This masquerade, Io che amo solo te, mentre le scarpette annunciano i passi di danza con l’esperto e virtuoso maestro di tango argentino Franco Aresta. Quadri discorsivi e figurativi, con la musica di Vito Galante al pianoforte, Matteo Ruggiero alle chitarre, Paolo Galante alla batteria, ripetuti con ” Ah che sarà. sarà”, ”East of the sun”, ”In cerca di te…” con un dialogo fatto di gesti, parole, sorrisi, che il pubblico apprezza e sottolinea con applausi, alzando lo sguardo al cielo quando periodicamente i palloncini rosso, verde e bianco, che hanno una precisa simbologia, raggiungono il cielo.

Libertati nel vento da una stella, Anna, che si muove con grazia sul palco. Ma è anche il momento degli omaggi, con una rosa, passata da casa Terlimbacco con il gesto di una fan e che Anna ha ricambiato con musicisti e ballerino, fino all’omaggio floreale che il sindaco Francesco Comanda le ha fatto a conclusione della serata, conclusa con ”Quello che le donne non dicono” di Fiorella Mannoia e l’immancabile bis del suo vasto repertorio. Ritorno riuscito, in attesa della presentazione ufficiale del libro, che avverrà in tempi e luoghi da concordare.



LA PRESENTAZIONE DEL CONCERTO SPETTACOLO