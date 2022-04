In attesa della presentazione fissata per il 20/05/22 è già possibile trovare nelle migliori librerie di Matera la nuova pubblicazione a cura del MUV Matera : “L’ALMANACCO MATERANO”, un viaggio nel tempo tra storie e ricordi.

Esso, si legge in una nota “è una raccolta di notizie, consuetudini, ricorrenze, storie: una merce particolare, profumata di possibili vicende future, comunque carica di avvenimenti ancora da venire. Ma l’attesa del futuro non deve distogliere l’attenzione dal passato, quando il tempo era ciclico e non lineare come ai tempi matti e disperati dei giorni nostri. Le tante fotografie sono piccoli tasselli che consentono di ricomporre la nostra storia ed insieme con i ricordi, diventano una finestra metatemporale da cui affacciarsi per sbirciare il futuro. Uno scrigno che non può mancare nelle case dei materani.

La pubblicazione è “A cura di: Associazione MUV Matera, conta di 204 pagine, formato: 22 X 22 cm. e rilegato Brossura. Mentre i testi sono di: Elena Baldassarre; Pasquale Doria; Nicola Laricchia; Franco Martina; Milena Paolicelli; Riccardo Riccardi. La presentazione è di Pasquale Doria.”

Viene specificato che: “Per i soci che ritireranno direttamente dall’associazione è previsto uno sconto di €.5,00 sul prezzo di copertina (€.20,00). Per chi risiede fuori è possibile richiedere la spedizione.”