Missione compiuta, quella del maestro restauratore di strumenti musicali Rino Malcangi, che con tanta pazienza, dedizione ha lavorato – fatta eccezione per la pausa ferragostana- per restituire a Matera quel vecchio Kyrov, un pianoforte di fabbricazione sovietica, che ha insegnato a generazioni di principianti, studenti a suonare. E, per alcuni a intraprendere una brillante carriera, magari su un costoso Steinway a coda…Ora che il giorno fatidico, sabato 28 è arrivato, alle 18.00 con un programma dalle mille note messo a punto dal Conservatorio ”E.R DUNI” quel piano tornerà al belvedere Guerricchio, dove era stato vandalizzato per la seconda volta. Ma quello strumento non poteva finire in discarica e la sensibilità del maestro Saverio Vizziello, mecenate e direttore del Conservatorio ”E.R Duni” di Matera ha consentito di realizzare il restauro, con l’auspicio che questa volta educazione e buon senso tutelino anche con l’apporto della tecnologia quel dono ricevuto dalla Città nell’anno da capitale europea della cultura. Comune e comunità materana depositari di questa scommessa…



E quale miglior auspicio per rispettare quel vecchio piano, rinforzato nella struttura da Mest Rino, che ha trasformato quello strumento malridotto a ”cinque stalle” in uno a ”cinque stelle”, anche nela meccanica, con una esibizione musicale che vedrà alternarsi musicisti e maestri del Conservatorio. Una atmosfera particolare di note che da piazza Vittorio Veneto raggiungerà i Sassi e magari qualcuno vorrà accennare a brani di Scott Joplin ( La Stangata) o ”Odeon Rag” di Keith Emerson. Chissà. I ricordi si sovrappongono e su quelle testiere, che hanno 30 anni e passa, si affolleranno volti e auspici di allievi, ambienti di mezza Europa e della Matera del passato. ” Quel piano, marca Kirov- dice Rino Malcangi- fu costruito in unione sovietica nel 1987 prima della caduta del Muro di Berlino., unico riferimento trovato nello strumento sulla meccanica. Strumento molto popolare nelle abitazioni di chi aveva un figlio che si avvicinava alla musica, veniva preso a noleggio, non esistendo il digitale a prezzi di concorrenza” E Rino che riporterà il piano dove era stato collocato, con i limiti di tutela che la cosa comporta, auspica che a usare lo strumento siano persone che lo sappiano suonare. Un invito a non apporre sulla ”specchiera” del mobile adesivi con aforismi fuori luoghi.Le targhe vanno apposte sul muro, magari con una bacheca su pensieri e musica. Puo’ essere un’idea per evitare, per quanto possibile, la pratica di lasciare scritte, date e autografi. E già che ci siamo anche un cestino, per evitare che bicchieri e bottiglia di birra siano riposte sul piano. Non sparate sul pianista, naturalmente…

IL PROGRAMMA DEL CONSERVATORIO

Sabato 28 agosto 2021 – 0re 18.00

Giuseppe Verdi Caro nome (da Rigoletto)

Martina Tragni, soprano (prof.ssa Francesca Pipitone)

Romolo Saccomanni, pianoforte

Fryderyk Chopin Notturno op. 15 n. 3

Notturno op. 37 n. 1

Alberto Denora (prof.ssa Mariella Fiamma)

Wolfgang Amadeus Mozart Primo movimento (dalla Sonata KV 309)

Orazio Schiavone (prof.ssa Paola Montemurro)

Primo e secondo movimento (dalla Sonata KV 282)

Gennaro Scarano (prof.ssa Paola Montemurro)

Fryderyk Chopin Fantasia-improvviso op. 66

Franz Schubert Improvviso op. 90 n. 2

Guglielmo Larato (prof. Giuseppe Greco)

Wolfgang Amadeus Mozart Sonata n. 10 KV 330 in do magg.

Claude Debussy La fille aux cheveux de lin, Preludio n. 8 libro I

Fryderyk Chopin Studio op. 25 n. 6

Chiara Pinto (prof. Leonardo Colafelice)

Giuseppe Verdi Come dal ciel precipita (da Macbeth)

Vito Difonzo, basso (prof. Enzo Dimatteo)

Romolo Saccomanni, pianoforte

Antonin Dvorak dai Pezzi romantici, n. 1

Eustachio Sarcuni, violino (prof. Edoardo Zosi)

Romolo Saccomanni, pianoforte

Joaquin Turina Danze gitane

Alberto Paternoster (prof.ssa Rosarianna Vinci)